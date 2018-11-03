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رياضة

نجم مانشستر يونايتد يتطلع لتحقيق رقم شخصي أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:13 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
يدخل الفرنسي أنطوني مارسيال، جناح مانشستر يونايتد، مباراة بورنموث التي ستقام اليوم، السبت، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيتالي"، وعينه على تحقيق هدف شخصي.

وذكر موقع "مانشستر إيفنينج نيوز" الإنجليزي، أن مارسيال لديه فرصة كبيرة لقيادة التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد، بسبب الشكوك حول مشاركة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي لم ترصده الكاميرات في رحلة الشياطين الحمر إلى بورنموث.

وأضاف الموقع أن مارسيال يستهدف إنجازا شخصيا، من خلال التسجيل في اللقاء، حيث سيصل بذلك لهدفه الخامس في 4 مباريات، ما سيجعل هذه الفترة، هي أفضل فترة تهديفية للاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد.

ونجح مارسيال في تسجيل 4 أهداف في آخر 3 مباريات مع مانشستر يونايتد بواقع هدف في نيوكاسل، ثم ثنائية في تشيلسي، قبل أن يسجل هدفا في مباراة إيفرتون الجولة الماضية.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر
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