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رشا مجدي: منتدى شباب العالم دعاية لا تقدر بثمن

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
كريـم الخـطيب
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن منتدى شباب العالم دعاية لا تقدر بثمن لمصر خاصة في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن قطاع السياحة عانى كثيرا خلال الفترة الماضية.

وأضافت «مجدي» خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» مصر تسعى دائما لنشر رسائل سلام من على أرضها، موضحا أن الشباب المصري هو الذي يبني مستقبل بلادهم بكل حب.

وأشارت «مجدي» إلى أن المنتدى شباب العالم أصبح حدثا ومناسبة عالمية يحظى باهتمام كبير من وسائل اعلام عالمية.
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