الحساء سريع التجهيز يضر بصحة الأطفال

حذرت دراسة حديثة من أن الحساء سريع التجهيز، الذى يأتى فى نكهات متعددة، تسبب فى دخول نحو 10 آلاف طفل قسم الطوارىء فى الولايات المتحدة سنويا .



فقد توصلت الدراسة إلى أن العديد من الأطفال يحبون تناول وجبات سريعة من الحساء سريع التجهيز الذى يتكون بصفة اساسية من مكرونة محببة المذاق ، لكن هذه الأطعمة السريعة تتسبب فى حروق بين 10 آلاف طفل فى الولايات المتحدة كل عام، وما هو أكثر من ذلك، وجد الباحثون أن اثنين من بين كل 10 أطفال يتعرضان للحروق وقد اضطرا إلى دخول قسم الطوارئ بسبب شدة سخونة الحساء الذى يتم تسخينه فى الميكروويف.



وأعربت الدكتورة كورتنى ألين الأستاذ فى قسم الطوارىء الأطفال فى جامعة "إيمورى" فى أتلانتا عن اعتقادها، بأنه من حيث المخاطر، قد يعتقد الآباء أن الأشياء التى يتم تسخينها من الميكروويف ، ربما تكون أكثر أمنا من الأطعمة التى يتم تسخينها على موقد الغاز، لكن بما أن العديد من الحروق قد تنتج عن حساء المكرونة الذى تم تسخينه فى الميكروويف، فإن مخاطر حوادث الحروق تصبح أعلى بينهم".



وبالنسبة للدراسة الحالية، قام الباحثون بمراجعة البيانات من نظام مراقبة الإصابات الإلكترونية في الولايات المتحدة بين عامى 2006 إلى 2016، وبحثوا عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 عامًا يعانون من حروق شديدة بسبب حساء فوري أو "نودلز" سريع التحضير.