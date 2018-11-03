سفير كولومبيا بمصر يغادر القاهرة نهائيا بعد انتهاء عمله لدى مصر

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، السبت، الفونسو سوريا ميندوزا، سفير كولومبيا بمصر، بشكل نهائي بعد انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى مصر.





وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر سفير كولومبيا بالقاهرة، على متن رحلة الخطوط الفرنسية من خلال صالة كبار الزوار بالمطار.





وترجع تاريخ العلاقات المصرية - الكولومبية إلى عام 1957 وتتسم العلاقات بالمودة والصداقة، كما تسعى الدولتان لتطوير العلاقات فى المجالات المختلفة، خاصة فى المجال الاقتصادى لتشجيع وحماية الاستثمارات، والعمل على تعزيز التعاون التجارى بين الدولتين والنهوض به، ويقدر حجم التبادل التجارى بين مصر وكولومبيا بنحو 16،6 مليون دولار، وتسجل الصادرات المصرية نحو 10 ملايين دولار.