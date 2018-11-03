إزالة أعمال البناء المخالفة على الأرض الزراعية بفاقوس الشرقية

كلف محافظ الشرقية، بإيقاف أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بطريق كفر العدوي بالوحدة المحلية بالدميين التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف.



جاء ذلك عقب تلقي محافظ الشرقية، استغاثة من أحد المواطنين تفيد بقيام أعمال حفر وبناء على أرض زراعية بالمخالفة بطريق كفر العدوي بمعرفة المواطن "أ. و"، مستغلا بذلك الإجازة الأسبوعية.



وعلى الفور أمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتوجه لمكان المخالفة وإزالتها فورًا وإيقاف أعمال الحفر والبناء واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالف.



وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور على الأراضي الزراعية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية للحفاظ عليها وللتصدي لأعمال البناء المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد أن التعدي على الأرض الزراعية يمثل جريمة في حق الوطن والمواطن، باعتبارها تمثل قضية أمن قومي وأمن اقتصادي للمواطنين ومصر بأكملها.