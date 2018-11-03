ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إزالة أعمال البناء المخالفة على الأرض الزراعية بفاقوس الشرقية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
كلف محافظ الشرقية، بإيقاف أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بطريق كفر العدوي بالوحدة المحلية بالدميين التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك عقب تلقي محافظ الشرقية، استغاثة من أحد المواطنين تفيد بقيام أعمال حفر وبناء على أرض زراعية بالمخالفة بطريق كفر العدوي بمعرفة المواطن "أ. و"، مستغلا بذلك الإجازة الأسبوعية.

وعلى الفور أمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتوجه لمكان المخالفة وإزالتها فورًا وإيقاف أعمال الحفر والبناء واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالف.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور على الأراضي الزراعية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية للحفاظ عليها وللتصدي لأعمال البناء المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أن التعدي على الأرض الزراعية يمثل جريمة في حق الوطن والمواطن، باعتبارها تمثل قضية أمن قومي وأمن اقتصادي للمواطنين ومصر بأكملها.
loading...

ترشيحاتنا

نجم الكرة التونسية: الحكم ذبح الترجي من الوريد أمام الأهلي

لفتة إنسانية.. رجل يوقف السيارات بدراجته النارية لتعبر عجوز الطريق.. شاهد

الأزهر يكشف عن عمل أوصى رسول الله بالإكثار منه لضمان دخول الجنة

إصابة 10 عمال مصريين في حادث تصادم بالكويت

كحلة: 45 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة

متحدث البرلمان: المؤتمر الدولي للشباب رسالة للعالم بأمن واستقرار مصر

بالأرقام.. ترتيب الجامعات المصرية في أحدث تصنيف أمريكي

مدرب تونس السابق: الأهلي لم يسرق الفوز.. والترجي استحق الخسارة

الخطيب يترأس بعثة الأهلي في تونس

أسعار الذهب اليوم السبت

مدرب الترجي: تعرضنا لمؤامرة قبل لقاء الأهلي بدقائق

خامنئي: أمريكا فشلت في إعادة فرض هيمنتها على إيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

فيديو

برلماني: منتدى شباب العالم يحارب الفكر الأيديولوجي المتطرف.. فيديو
المشاركون في منتدى شباب العالم يرفعون شعار تحيا مصر.. فيديو
شاهد.. صلاة الجنازة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا
بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا
الكاتب محمود بكري ينقل أجواء حفل مسرح شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟