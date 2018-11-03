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محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لقرى ورورة - دملو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لقرى "ورورة- دملو" التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر الجزار، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وأكد محافظ القليوبية أنه جار الانتهاء من جميع الإجراءات والعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتصديق عليها حتى يتسنى استصدار القرار التنفيذي لها.

وقال المحافظ إن فائدة المخطط لأى مدينة أنه يحدد محاور التنمية بها ويحجم عشوائية البناء من خلال مناطق مخططة من المحافظة بها طرق وخدمات ومرافق، وبدلًا من أن يتمدد المواطن في البناء على حساب الأرض الزراعية بمعنى أننا استخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية.
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