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محافظات

محافظ القليوبية: مدارس جديدة لتقليل كثافة التلاميذ داخل الفصول

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة هالة شندي مديرة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وذلك لاستعراض المشروعات فى قطاع التعليم، حيث تم استعراض المدارس الجاهزة للافتتاح والمدارس الجاري طرحها وترسيتها خلال الفترة المقبلة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من مشروعات الأبنية التعليمية في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه سوف يتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء المدن ومديري المديريات، لبحث إقامة المشروعات التعليمية التى تجرى بالمحافظة وتذليل العقبات التي تعيق تنفيذها.

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير جميع الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والتطوير الحضاري والسبب الرئيسى لتقدم وبناء المجتمع.
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