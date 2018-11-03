سحر نصر: معرض بيزنكس فرصة للترويج للاستثمار بمصر

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أن معرض «بيزنكس 2018» يعد فرصة للترويج للاستثمار بمصر وتوفير فرص عمل.



وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت رعايتها الرسمية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول «بيزنكس 2018»، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري بمركز المعارض والمؤتمرات «المنارة».



وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، إن وزارة الاستثمار تعتزم عرض خريطتها الاستثمارية، وبرامج الإصلاح في مصر، وأبرز المؤشرات حول نمو الاستثمار في الفترة الماضية بالحقائق والأرقام، خلال مشاركتها بالمعرض لتوضيح المسار المستقبلي للمستثمرين في مصر.



وأضافت «نصر» أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المعرض وتوفر الدعم لكل المشاركين فيه، كما توفر خدمات على أعلى مستوى للمشاركين فيه من خلال توفير تذاكر الطيران والإقامة على مدار أيام المعرض، في محاولة منها لتذليل المعوقات والتعرف على فرص الاستثمار بمصر وفتح المجال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية مشاريع الشركات الناشئة ورواد الأعمال.



ونوهت بأن هذا المعرض يمثل أهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، ويحظى باهتمام كبير من الدولة ووزارة الاستثمار، مؤكدةً أن حرص الدول العربية والأجنبية على المشاركة بمثل هذه المعارض في مصر يشير إلى الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإشادات الدولية التي حصلت عليها مؤخرا في عدة محافل اقتصادية عالمية.



وفي السياق ذاته، أعلنت غرفة التجارة السعودية بمكة المكرمة، اعتزامها تكريم الدكتورة سحر نصر، على هامش المعرض وإهدائها درعا تذكاريا مقدمة من أعضاء الغرفة، وذلك عرفانا بدورها البارز وجهودها المبذولة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، وحرصها على الوجود ودعم جميع المعارض والمؤتمرات التي تشهد تمثيلا ووجودا عربيا كبيرا للتحاور وبحث فرص الاستثمار.