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مرأة

نوع من أدوية السكر تمنع تطور الخرف

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:42 ص
علاجات مرض السكري
علاجات مرض السكري
آية التيجي
توصلت دراسة حديثة إلى أن مرضى الزهايمر الذين يتناولون عقاقير علاج السكر قد يكون لديهم علامات أقل على الخرف فى أدمغتهم، مقارنة بالمرضى الذين لا يتناولون هذه النوعية من العقاقير.

ووجدت الدراسة، على وجه التحديد، أن الأشخاص الذين تناولوا عقاقير علاج السكر لديهم شذوذات أقل فى الأوعية الدموية الدقيقة فى أدمغتهم، ونشاط جينى غير طبيعى أقل.

وقال كبير الباحثين، وأستاذ طب النفس وعلم الأعصاب فى كلية طب "إكان" فى ماونت سيناى فى"نيويورك"، فهرام هاروتونيان: "تعد النتائج المتوصل إليها فى هذه الدراسة هامة لأنها تقدم رؤي جديدة لعلاج مرض الزهايمر".

وأضاف أحد خبراء مرض الزهايمر، أن الدراسة تسلط الضوء على العلاقة بين القلب والأوعية الدموية وصحة الدماغ .

وقال الدكتور"لوكا جيليبرتو"، الأستاذ المساعد فى "مركز ليتوين زوكر لأمراض الزهايمر وإضطرابات الذاكرة" التابع "لمعهد فاينشتاين" للأبحاث الطبية فى مانهاست بولاية "نيويورك": "فى الدراسة الجديدة ، التى أجريت على تشريح عدد من أدمغة، تمكن الباحثون فى آلية لفصل الأوعية الدموية الصغيرة ، المسماة الشعيرات الدموية ، فى الدماغ من أنسجة المخ المجاورة".
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