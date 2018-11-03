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تعليم

رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالتعليم تتفقد مدارس الأقصر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
شمس يونس
قامت إلهام محمود رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التربية والتعليم يرافقها عبد اللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر بجولة تفقدية لمدارس الأقصر للوقوف على تطبيق النظام التعليمي الجديد لرياض الاطفال والصفوف الأولى.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالأقصر واشادت رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بتفعيل النظام التعليمى الجديد داخل قاعات رياض الأطفال والصفوف الأولى وتطبيق المعلمين للأنشطة، مؤكدة ضرورة تنمية مهارات التفكير لدى الأطفال وعدم التركيز على التلقين والحفظ كما اطمأنت على وصول جميع الكتب وأدلة المعلم.

وفى ذات السياق تم متابعة تدريب معلمات رياض الأطفال المنعقد بمقر الاكاديمية المهنية للمعلمين وتم الاستماع لانطباع المعلمات عن النظام التعليمى الجديد ، كما قامت المعلمات بتنفيذ نشاط عملى داخل القاعة لأحد الدروس والذى تم تنفيذه بكفاءة تدل على استيعاب المعلمات وكفاءة المدربين وقد تم منحهم شهادات تقدير على تميزهم.

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