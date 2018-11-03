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برلمان

برلمانى: جهاز حماية المنافسة تجاوز في استخدام صلاحياته تجاه المجلس التصديرى

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
ماجدة بدوى
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن جهاز حماية المنافسة تخطى الأسباب المنطقية لأزمة البطاطس وداهم مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بحجة وجود ممارسات احتكارية، رغم أن نسبة الصادارات لا تتعدى 15% فقط من إجمالي إنتاج البطاطس في مصر.

وأضاف فؤاد، في بيان له اليوم، السبت، أن أكبر 5 مصدرين للبطاطس يسيطرون على أقل من 60% من نسبة الصادرات، أي أن نسبة إنتاجهم لا تتعدى 8% من إجمالي المنتج، فكيف يمكن لمن يملك 8% أن يفرض شروطا على السعر أو يكون سببا واضحا لأزمة البطاطس مؤخرا، بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من الأصناف المصدرة ليست مطلوبة في السوق المحلية وتتم زراعتها بغرض التصدير.

وأشار إلى وجود تضارب في تصريحات جهاز حماية المنافسة، حيث خرج الجهاز ليصرح بأن الأزمة سببها قلة المعروض وزيادة أسعار المبيدات، وأنه لم يرد إليه شكاوى، ثم عاد مرة أخرى في أقل من 48 ساعة ليزعم ورود بلاغات بوجود ممارسة احتكارية، ما يطرح علامات استفهام حول الفرضيات التي تمت على أساسها المداهمة.

ولفت فؤاد إلى أن إجمالي كميات البطاطس التي تم ضبطها خلال الحملات المكثفة لجميع أجهزة الدولة تتضائل بالنسبة لمعدلات الاستهلاك اليومي للسوق المحلية، والتي تصل إلى 10 آلاف طن يومياـ ما يشير إلى أننا أمام أزمة عرض وطلب كما سبق وأوضح وزير الزراعة في تصريحاته.

وأوضح أن جهاز حماية المنافسة أقحم نفسه سببا في تفاقم الأزمة لا في الحل، خصوصا في ظل عدم وجود شخص بعينه يتحكم في ربع الإنتاج ولا ضبطيات بكميات ترقى إلى ما يسمى السيطرة أو حتى ممارسات احتكارية.

وأكد فؤاد أنه يربأ بالجهاز أن يكون طرفا في أمور استعراضية غير مبنية على وقائع متصلة بالأزمة الحقيقية، مشيرا إلى أنه ينتظر ردودا تستند إلى أسس علمية من الجهاز ورئيسه ردا على جميع تساؤلاته، من شأنها أن تثبت اتصال المجلس التصديري بارتفاع سعر البطاطس، فإن قوت المصريين يحتاج إلى تعامل مدروس وحكيم لا عنتريات وافتراضات جدلية.
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