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أخبار البلد

عضو بالوفد الجيبوتي في منتدى شباب العالم تكشف دور مصر في أفريقيا.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
سمر صالح
ينتظر شباب العالم لحظة الإعلان عن بدء انطلاق منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم من أجل السلام.

وأوضحت عضو في الوفد الجيبوتي المشارك في منتدى شباب العالم 2018، أنها جاءت لخوض مثل هذه التجارب المصرية العظيمة على أرض الواقع، والتى ستسمح لها بالاستماع لشباب العالم للآراء وأفكارهم.

وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها ستستمع لجميع الأفكار التي سيطرحها شباب العالم وستشارك فيها، مؤكدة أن تلك التجربة الرائدة ستعلمها الكثير لأنها من العاشقين والمشجعين لتبادل الآراء والأفكار، خاصة من دول القارة السمراء.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق العلاقات المصرية مع أفريقيا بشكل كبير، وهو ما يصب فى مصلحة دول القارة السمراء بشكل عام فى تحقيق التقدم والازدهار لأن الدول الموحدة لا يمكن لأحد كسرها.

وأشادت بالرئيس السيسي وبالمحروسة قائلة إن مصر دولة كبيرة ومن أوائل المؤسسين للاتحاد الأفريقى، وإن دول القارة أجمع تتابع عن كثب ما يحدث بمصر لأن استقرار القارة متوقف على استقرار مصر.

واختتمت أن مصر دولة قوية ويشهد التاريخ على ذلك لأنها صامدة على مر العصور فى الماضى والحاضر والمستقبل وشعبها عظيم ومتماسك يرفض أى صراعات داخلية أو أهلية تهدد استقرار دولته مثلما حدث فى باقى بلدان العالم.
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