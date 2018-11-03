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أخبار البلد

السفير السويدي بالقاهرة يعرب عن أسفه لحادث المنيا الإرهابي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:13 ص
السفير السويدي بالقاهرة
السفير السويدي بالقاهرة
محمود نوفل
أعرب السفير السويدي بالقاهرة يان تسيلف عن حزنه الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة المنيا بصعيد مصر والذي اودي بحياة عدد من المواطنين المصريين الأقباط .

كما قدم السفير السويدي في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر " تعازيه القلبية لأسر الضحايا وأصدقاؤهم ومصر شعب وحكومة في هذه اللحظة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكانت المنيا شهدت ، حادثا إرهابيا تعرضت خلاله حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط أسفر عن استشهاد 7 وإصابة عدد أخر بإصابات متفرقة.
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