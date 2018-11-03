استشاري جراحة أورام: هذه الأعراض تستوجب زيارة الطبيب فورا

قال الدكتور عصام الشيخ، استشاري جراحة الأورام، ومدير معهد أورام طنطا السابق، إنه لابد من الفحص الدوري للسيدات للاطمئنان على صحتهن خاصة فيما يتعلق بأورام الثدي، مشيرًا إلى أنه في حالة ظهور أي من هذه الأعراض لدى المريضة فيجب عليها استشارة الطبيب.





وأضاف أن من بين هذه الأعراض، إفراز الثدي لمادة شفافة، ويمكن أن تكون مشابهة للدم من الحلمة، والتي قد تترافق أحيانًا مع ورم في الثدي، وفي حالة تغير واضح في حجم أو شكل الثدي؛ وربما تلاحظ المريضة الفرق ما بين حجم أو لون الثديين، وقد تلاحظ زيادةً في حجم واحد من الثّديين، وكذلك تجعد سطح جلد الثدي، وظهور احمرار مشابه لقشرة البرتقال.





وتابع: تراجع في الحلمة وتسننها، وقد تلاحظ المريضة تغيّرًا في مكان الحلمة، إما إلى اليمين أو الشمال، مع ظهور تسننات واضحة على سطح الثدي، وذلك بمجرد اللمس، وكذلك وجود تسطح الجلد الذي يغطي الثدي، وقد يؤدي جفاف الثدي إلى تسطحه، ويمكن للمريضة أن تلاحظ ذلك من خلال مقارنة ملمسه بملمس الثدي الآخر.



