الانتهاء من أعمال ربط خطوط المياه الجديدة بالأقصر.. صور

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أعمال الربط رقم (1) للخطوط الجديدة بقطر ٥٠٠ مم على محطة مياه الأقصر الشرقية،حيث تابع سير العمل اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس جمال الدين أحيد مستشار الشركة القابضة لقطاع جنوب الصعيد، وبحضور المهندس أسعد مصطفي مدير عام هيئة الطرق والكبارى.



ومن المقرر أن تليها أعمال الربط رقم (2) خلال الأسبوع القادم والربط رقم (3) ليتم الانتهاء من ربط جميع الخطوط الرئيسية الجديدة بأقطار 500 مم و600 مم بالمحطتين الشرقية والغربية حتى يتم التشغيل وضخ المياه عن طريقها بشكل منتظم لرفع كفاءة وتحسين الخدمة للمواطنين بمدينة الأقصر.



وكانت الأعمال قد بدأت منذ الساعة الثامنة مساء أمس الجمعة والتى استمرت حتى الصباح تحت إشراف ومتابعة المهندس محمد عويس مدير عام المياه، والمهندس أسامه خليل رئيس قطاع الدعم الفنى، والمهندس عاطف النجار مدير عام المشروعات، والمهندس أبو النجا عرابى مدير عام إدارة الأقصر وبحضور المهندسين مصطفى عبد البارى مدير محطات المياه، ورجب عبد النبى مدير محطتى مياه الأقصر، وعبد الله أحمد مدير عام السلامة والصحة المهنية والطيب حسين رئيس شبكة جنوب.



وتتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير للمواطنين على تعاونهم وتحملهم وتقديرهم لأهمية الشغل المبذول لإنهاء الأعمال بمشروع تحسين المرافق بشارع خالد بن الوليد.



