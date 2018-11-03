الكاتب محمود بكري ينقل أجواء حفل مسرح شباب العالم

قال الكاتب الصحفي محمود بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء دخوله مسرح منتدى شباب العالم، طالب الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن.



وأضاف «بكري»، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى»، أن الرئيس السيسي أكد التحدي لمرتكبي الجريمة الإرهاب الغادر، مشددا على تواصل الجهود لمكافحة الإرهاب وأن هذا الحادث الأليم لن ينال من إرادتنا في معركتنا في مواجهة الإرهاب.



وأوضح أن أكثر من 6 آلاف شاب مشاركين في منتدى شباب العالم وشاركوا في العديد من الفقرات والعروض الفنية.



