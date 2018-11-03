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أخبار العالم

أمريكا تعتزم إلغاء مزايا تجارية لموريتانيا بسبب السخرة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
رويترز
قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني لأنه يرى أن نواكشوط لم تحرز تقدما كافيا في التخلص من ممارسات التشغيل بالسخرة.

وقال المكتب في بيان إن ترامب اتخذ هذا القرار بعد تقرير الأهلية السنوي الذي خلص إلى أن متطلبات قانون النمو والفرص في أفريقيا الذي يكفل إعفاء سلع معينة من الرسوم الجمركية لا تنطبق على موريتانيا.

وقال مساعد الممثل التجاري الأمريكي سي.جيه. ماهوني "ممارسات التشغيل القسري أو بالسخرة مثل العبودية المتوارثة لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف: "نأمل أن تتعاون معنا موريتانيا للقضاء على السخرة والعبودية المتوارثة كي تستعيد أهليتها لقانون النمو والفرص في أفريقيا مستقبلا".
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