الإمارات: نقف مع مصر الشقيقة لمواجهة الأيادي الغادرة والتطرف والإرهاب.. قلوبنا مع أسر الضحايا.. مصر بعظمتها وقيمها وتاريخها ستنتصر على العنف والإرهاب والظلام

"البيان": الإمارات تحتفل بيوم العلم

"الخليج": ماذا في شرق الفرات

"الوطن": المطلوب أمميًا حيال الوضع في اليمن

تنوعت مضامين صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، السبت الموافق 3 نوفمبر، لتشمل عددا من الموضوعات المتنوعة على مستوى الشأن العربي والإقليمي والعالمي.وفي طليعة ما تناولته الصحف الإماراتية اليوم، نطالع إعلان دولة الإمارات إدانتها لحادث دير الأنبا صموئيل الذي وقع في المنيا أمس، الجمعة، وتنديدها بالإرهاب وتأكيدها الوقوف والتضامن إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب الأسود.ونقلت صحيفة "الوطن" إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع أمس، الجمعة، بمحافظة المنيا، والذي استهدف حافلة ركاب مدنية، وأسفر عن ضحايا ومصابين.وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في بيان، إن دولة الإمارات تقف مع مصر الشقيقة حكومة وشعبًا، في مواجهة الأيادي الغادرة والتطرف والإرهاب، الذي يسعى للنيل من استقرار مصر ووحدتها الوطنية.وأضاف: «ونحن نعزي مصر الشقيقة حكومة وشعبًا في ضحايا هذا العدوان الإرهابي البشع، نؤكد ثقتنا في إجراءات الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب ومن يقف وراءه، ونثمن عاليًا وعي الشعب المصري الشقيق بأهداف هذه الجماعات الإرهابية الإمارات تندد بالإرهاب في المنيا للنيل من مصر وتقويض استقرارها وأمنها، ونقدر اللحمة الوطنية المصرية، التي أثبتت صلابتها وقوتها تجاه هذه المحاولات اليائسة التي لن تنجح في نواياها الخبيثة ومقاصدها الشريرة. حفظ الله مصر وشعبها».كما نعى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، ضحايا الهجوم الإرهابي في محافظة المنيا، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «قلوبنا مع أسر ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا، ندعو لهم بالرحمة ولأسرهم بالصبر».وأضاف قرقاش: «نقف مع مصر الشقيقة ضد محاولات زعزعة أمنها وتقويض نسيجها الوطني، مصر بعظمتها وقيمها وتاريخها ستنتصر على العنف والإرهاب والظلام».وخلف الاعتداء الذي تبنته جماعة «داعش» سبعة قتلى و7 جرحى، وتوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بملاحقة الأيدي الغادرة التي نفذت الهجوم، مؤكدًا العزم على مواصلة الحرب على الإرهاب وجماعاته.وإلى الشأن الإماراتي، وتحت عنوان "رمز وحدتنا وراية مجدنا"، قالت صحيفة "البيان" إن علم دولة الإمارات العربية المتحدة هو رمز وحدتنا وراية مجدنا وعزنا وتضحياتنا، نرفعه في السماء عاليًا كطموحاتنا عزيزًا كنفوسنا خفاقًا على جميع أركان وطننا.وأضافت الصحيفة أن علم دولة الإمارات يجسد رمزًا عظيمًا يعكس أسمى وأصدق معاني الوفاء والولاء لوطننا الحبيب ولقياداتنا التي نفتخر ونعتز بها، كما يعكس علمنا أسمى معاني الالتفاف والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته، ويعكس ذلك بوضوح احتفال دولة الإمارات بـ«يوم العلم» في الثالث من نوفمبر من كل عام، الذي يوافق يوم تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة، وذلك بمبادرة أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2013، تعكس مدى الثقة غير المحدودة من الشعب في قيادته الرشيدة التي صنعت بتوجيهاتها ورؤيتها الثاقبة أحد أفضل النماذج العالمية في الاتحاد والتنمية والبناء، وأعطت المثل في العطاء والتسامح والعدل والمساواة بين جميع المقيمين على أرض الوطن، وحققت أكبر الإنجازات في مجالات التقدم الاقتصادي والاجتماعي.واعتبرت أن فعالية رفع العلم في توقيت واحد في كل ربوع الدولة، تعبر بشكل رائع عن فرحة شعبنا بوطنه وبقيادته اللذين أعطياه أكثر مما كان يحلم ويتمنى، ويجسد إرادة شعب يكن كل الولاء للوطن ولقيادته الرشيدة، منبهة إلى أننا لا ننسى في هذا اليوم العظيم شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية الحق والعدل، وكان علم الإمارات ثوبهم الأخير ونحن نودعهم إلى جنة الخلد.وإلى الشأن العربي، وحول الحدود السورية العراقية، تناولت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "ماذا في شرق الفرات؟" الوضع في تلك المنطقة قائلة: "إن علامات لا تدعو للارتياح ترتسم عند الحدود السورية - العراقية، وتحديدًا في منطقة شرق الفرات، حيث كثف تنظيم «داعش» الإرهابي من هجماته مؤخرًا وتمكن من احتلال مناطق كانت تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، ذات الأغلبية الكردية المدعومة أمريكيًا، ما يعزز الافتراض أن هناك شيئًا جديدًا يتم رسمه للمنطقة، وسط معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة بصدد مراجعة علاقاتها مع الأكراد تلبية لطلب تركي، ثمنا لإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، منتصف الشهر الماضي، وغيرها من التطورات الإقليمية المرتبطة بأنقرة، وعلاقاتها الإقليمية".ونبهت إلى أن احتفاظ داعش بمناطق شرق الفرات بين سوريا والعراق يشير إلى أن هناك نية مقصودة للإبقاء على «داعش» في المنطقة لاستخدامه وقت الحاجة كأداة ضغط وابتزاز في كل من العراق وسوريا، وإلا فما معنى أن يسمح لهذا التنظيم الإرهابي باستعادة قوته والتمكن من الاستيلاء على مواقع كانت احتلتها «قوات سوريا الديمقراطية»، رغم وجود قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.وحذرت من أن هناك تهديدا فعليا في منطقة شرق الفرات من جانب «داعش»، وقد أعربت روسيا عن قلقها، وحملت الولايات المتحدة المسئولية عما يجري هناك.وحول الوضع فى اليمن، قالت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "المطلوب أمميًا حيال الوضع في اليمن"، إنه تم مجددا الإعلان عن نية الأمم المتحدة عقد جولة مباحثات جديدة بهدف إنجاز الحل السياسي في اليمن –وهو الحل المعروف المرجعيات المعتمدة- وقد أعلنت الحكومة الشرعية دعمها للجهود الأممية بهدف إنجاز الحل وإنهاء الحرب وبالتالي وضع حد لمعاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني الذين عانوا كثيرًا جراء الانقلاب وميليشيات الحوثي الإيرانية.وأضافت أن الجولات السابقة قد لا تبدو مشجعة مع الفشل الذي انتهت به أكثر من مرة سواء لتعنت الحوثيين أو عدم حضورهم، وخلال ذلك كان هدفهم واضحًا ويتمثل في العمل على إطالة الحرب ومحاولة الدفع باتجاه مرجعيات جديدة للحل وهذا لم ولن يكون ممكنًا تحت أي ظرف، فالحل لا يمكن إلا أن يكون وفق إرادة الشعب اليمني الواضحة والصريحة.وخلصت إلى أن أي محاولة جديدة للالتفاف على أسس الحل، يجب أن تقابل برد حازم وحاسم من الأمم المتحدة تبين فيه من الذي يتهرب ويعطل ويعمل على إطالة معاناة الشعب اليمني تبعًا للأجندة التي يعمل بها خدمة لمطامع إيران ونياتها العدوانية التوسعية.