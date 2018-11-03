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فن

كريم عبد العزيز ينتهي من تصوير نادي الرجال السري

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
شيرى نبيل
انتهى النجم كريم عبد العزيز من تصوير مشاهد فيلم "نادي الرجال السري" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويؤدى كريم عبدالعزيز شخصية "أدهم"، ويعمل "طبيب أسنان" ومتزوج من الفنانة غادة عادل، ويستمر الزواج 10 سنوات إلا أن العلاقة تصاب بفجوة كبيرة وتلجأ "غادة" لمراقبته طوال الوقت فى إطار كوميدى، وخلال الأحداث يساعد "كريم" أصدقائه فى دخول "نادى الرجال السري".

و"نادى الرجال السرى" تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى ونسرين طافش، وبيومى فؤاد ودينا فؤاد، وأحمد فتحى ومقرر طرحه فى دور العرض بموسم عيد الفطر 2019، ويعود كريم بالفيلم إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "الفيل الأزرق" عام 2014 تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وشارك فى بطولته خالد الصاوى ونيللى كريم ولبلبة شيرين رضا ومحمد ممدوح، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.
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