رئيس جامعة بني سويف: إنشاء حديقة الخالدين لأعلام المحافظة.. صور

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إنه تم إنشاء حديقة الخالدين لأعلام بني سويف تتضمن لوحات جدارية وتماثيل لأعلام القدوة والعلامات المضيئة من أبناء المحافظة، وذلك خلال الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الآداب بعنوان "عبدالتواب يوسف معلما"، بحضور الدكتور هشام بشري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب، والدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.



وأضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم عقد ندوة شهرية حول علم من أعلام محافظة بني سويف، واستضافة أبناء العظماء الراحلين منهم، لزيادة وعي الطلاب وتثقيفهم بأعلام المحافظة، والإنجازات التي حققوها خلال حياتهم، والدروس المستفادة من تاريخهم العظيم.



كما توجهت الدكتورة لبنى عبدالتواب يوسف بالشكر لرئيس الجامعة على هذه الدعوة الكريمة، وعلى الندوة المتميزة لوالدها الراحل الكاتب والأديب عبد التواب يوسف، وسردت بعض الخبرات التي اكتسبتها من والدها، وأقرت إهداء مكتبة الراحل الكاتب الأديب عبدالتواب يوسف لجامعة بني سويف.



وأشاد الروائي والسيناريست عصام عبدالتواب يوسف نجل الراحل الكاتب والأديب عبد التواب يوسف بجامعة بني سويف، وما تتضمنه من كليات ومعاهد وطلاب متميزين، وأوصى بضرورة انضمام طلاب الجامعة لبرنامجه المتميز "برنامج العباقرة".



الجدير بالذكر أن عبد التـواب يوسف أحمد من مواليد قرية شنرا بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، حاصل على بكالوريوس علوم سياسية – جامعة القاهرة، وعمل مشرفًا على برامج الإذاعة المدرسية بوزارة التربية، بعد تخرجه في الجامعة، ثم رأس قسم الصحافة والإذاعة والتليفزيون بهما تفرغ للكتابة للأطفال منذ عام 1975، وصاحب أرقام قياسية في إنتاجه الأدبي: 595 كتابا للأطفال طبعت في مصر، 125 كتابا للأطفال طبعت في البلاد العربية، و40 كتابا للكبار، لكتابان: (حياة محمد 7 مليون نسخة.. "خيال الحقل" 3 مليون نسخة.. حصل على العديد من الجوائز: جائزة الدولة في أدب الأطفال 1975، جائزة الدولة في ثقافة الطفل 1981، جائزة القوات المسلحة عن أدب أكتوبر 1992.. (الأولى) جائزة أحسن كاتب للأطفال 1998م. (توشكي حياة محمد) جائزة السيدة سوزان مبارك 1999 .