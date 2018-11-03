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جامعة طنطا تنعي شهداء حادث المنيا الإرهابى

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
أحمد على
نعى الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا شهداء مصر الأبرار، الذين سقطوا ضحية حادث المنيا الإرهابي، الذي أدمى قلوب المصريين جميعًا.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن هذا الحادث الإرهابي يؤكد أن الإرهاب الأسود لا يعرف دينا أو إيمانا وأن الإرهاب جماعاته وعصاباته يرتكبون جرائم إراقة الدماء بوازع من مؤامرات شيطانية تستهدف أمن الوطن والمواطن.

وقال "سبع" إن مصر عرفت طريقها جيدا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن وحدة الشعب والقوات المسلحة والشرطة كفيلة بالقضاء على الإرهاب ووضع حدًا نهائيًا لجرائمه التي تخالف كل شرائع السماء وقريبا سوف تنتصر مصر على الإرهاب وترتفع راياتها بفضل الإرادة الحديدية التي لا تقهر لشعبنا وقواته المسلحة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأضاف تنعى جامعة طنطا شهداء الإيمان شهداء الحادث الإرهابي بالمنيا، الذي استهدف أرواح الأبرياء عقب زيارتهم لدير الأنبا صموئيل، وتدين بشدة هذا الحادث الإرهابي الخسيس الذي ينافي كل الشرائع والقيم والأعراف، ونؤكد أن هذه المحاولات الإرهابية اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة بل تزيدهم إصرارًا على المضي قدمًا فى دحر الإرهاب.
حمى الله مصر رئيسًا وجيشًا وشرطة وشعبًا.
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