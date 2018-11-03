كحلة: 45 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة

أكد المهندس ياسر كحلة معاون رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أن المساحة الإجمالية للمشروع نحو 6300 فدان تقريبا، ونعمل حاليا فى المرحلة الأولى بمساحة 2300 فدان تقريبا.



وأضاف كحلة لـــــــ"صدى البلد"، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى تصل إلى 45 مليار جنيه تقريبا، وحققنا نحو 250% من خطتنا المالية للعام المالى الجارى البالغة 2 مليار جنيه بإنفاق على المشروعات تجاوز 4.5 مليار جنيه تقريبا خلال الــــ4 أشهر الأولى من العام المالى، ووفرت هيئة المجتمعات العمرانية دعما إضافيا للمدينة.



ونوه معاون رئيس جهاز المنصورة الجديدة، بأن المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ مشروعات مرافق وإسكان لجميع شرائح الدخل "اجتماعى ومتوسط ومتميز وأكثر تميزا"، و12 برج سكنى بارتفاعات تصل إلى 120 مترا تقريبا، ومنطقة مارينا يخوت تستوعب 1000 يخت تقريبا وتنفذها القوات البحرية حاليا.