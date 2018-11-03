السفير الأيرلندي بالقاهرة: حادث المنيا الإرهابي اعتداء على جميع المصريين

عبر سفير أيرلندا بالقاهرة، شون أوريجا، عن حزنه العميق للحادث الإرهابي الذي ضرب مدينة المنيا بصعيد مصر حيث قال "أشعر بالاشمئزاز من الهجوم الإرهابي على الحجاج الأقباط بالقرب من المنيا بعد ظهر الأمس".





وأكد السفير الأيرلندي بالقاهرة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحادث الإرهابي الذي وقع ضد مجموعة من أقباط مصر ما هو إلا اعتداء على جميع المصريين.





وقال السفير الأيرلندي في ختام تغريدته "أتقدم بتعازينا إلى أسر وأصدقاء ضحايا الحادث الإرهابي وأتمنى الشفاء السريع للمصابين".



