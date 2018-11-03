متحدث البرلمان: المؤتمر الدولي للشباب رسالة للعالم بأمن واستقرار مصر

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن المؤتمر الدولى الثانى للشباب الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، يعتبر بمثابة رسالة للعالم كله بالأمن والسلام والاستقرار الذى تتمتع به مصر، معربا عن تقديره واحترامه للرئيس عبد الفتاح السيسي على صدقه ووفائه بما تعهد به أمام شباب العالم باحتضان مصر لهذه المؤتمرات العالمية.



وقال "حسب الله"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن شباب مصر الواعد أكد للرأى العام المصرى قدرة مصر بشبابها وقائدها وجميع مؤسساتها على مواجهة جميع التحديات التى تواجهها مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول قائد مصرى يعطى الفرصة لإعداد وتمكين شباب مصر الواعد لدرجة أننا رأينا الشباب المصرى يعتلى منصات المؤتمرات الشبابية المصرية والعالمية ليبدع ويؤكد للرأى العام المصرى والعالمى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية أن مصر دولة شابة بشبابها ولديها القدرة والكفاءة على تخطى جميع التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية.



وأعرب عن سعادته بتنفيذ الرئيس السيسى لجميع التوصيات والقرارات التى صدرت عن المؤتمرات الشبابية السابقة، والتزام جميع أجهزة الدولة بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ توصياتها، مؤكدا أن مؤتمرات الشباب أكدت أن الأحزاب المصرية لديها كوادر شبابية قادرة على تحمل المسئوليات الكبيرة للحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، مطالبا الشباب المصرى فى جميع أنحاء مصر سواء شباب الأحزاب أو غيرهم باستغلال فرصة الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بهم.



وأضاف أن مثل هذه المؤتمرات المصرية العالمية الشبابية الناجحة سوف تكون لها نتائج إيجابية كبيرة لصالح الشباب المصرى والعالمى ليتولى المواقع والمناصب القيادية.

