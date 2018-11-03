ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

متحدث البرلمان: المؤتمر الدولي للشباب رسالة للعالم بأمن واستقرار مصر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
ماجدة بدوى
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن المؤتمر الدولى الثانى للشباب الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، يعتبر بمثابة رسالة للعالم كله بالأمن والسلام والاستقرار الذى تتمتع به مصر، معربا عن تقديره واحترامه للرئيس عبد الفتاح السيسي على صدقه ووفائه بما تعهد به أمام شباب العالم باحتضان مصر لهذه المؤتمرات العالمية.

وقال "حسب الله"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن شباب مصر الواعد أكد للرأى العام المصرى قدرة مصر بشبابها وقائدها وجميع مؤسساتها على مواجهة جميع التحديات التى تواجهها مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول قائد مصرى يعطى الفرصة لإعداد وتمكين شباب مصر الواعد لدرجة أننا رأينا الشباب المصرى يعتلى منصات المؤتمرات الشبابية المصرية والعالمية ليبدع ويؤكد للرأى العام المصرى والعالمى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية أن مصر دولة شابة بشبابها ولديها القدرة والكفاءة على تخطى جميع التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية.

وأعرب عن سعادته بتنفيذ الرئيس السيسى لجميع التوصيات والقرارات التى صدرت عن المؤتمرات الشبابية السابقة، والتزام جميع أجهزة الدولة بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ توصياتها، مؤكدا أن مؤتمرات الشباب أكدت أن الأحزاب المصرية لديها كوادر شبابية قادرة على تحمل المسئوليات الكبيرة للحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، مطالبا الشباب المصرى فى جميع أنحاء مصر سواء شباب الأحزاب أو غيرهم باستغلال فرصة الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بهم.

وأضاف أن مثل هذه المؤتمرات المصرية العالمية الشبابية الناجحة سوف تكون لها نتائج إيجابية كبيرة لصالح الشباب المصرى والعالمى ليتولى المواقع والمناصب القيادية.
loading...

ترشيحاتنا

برلماني يطالب بتخفيض سعر الدولار الجمركي 25 قرشا

الزمالك يعاقب الاتحاد السكندري بعد مشاركة سيسيه وداوودا

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ25 جنيها

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

شيرين رضا تهنئ كندة علوش وعمرو يوسف

علي جمعة يحذر من أمر يجعل الدعاء موقوفا بين السماء والأرض ولا يصعد

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

البرلمان وقانون الإيجار القديم.. أبرز 6 تعديلات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أم برازيلية تذبح رضيعها بدعوى أن أصواتا أكدت لها بأنه تِنّين شرير

نجمات الغناء يعلِنَ الحرب على الرجل المتسيد.. شيرين ترفع لافتة تاج راسك.. جنات دي مش رجولة.. وسميرة سعيد تقود ثورة ضد الرجال

إقامة صلوات الجنازة على جثامين شهداء حادث المنيا الإرهابي

شاهد.. لقطة أزارو المثيرة للجدل في ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

فيديو

برلماني: منتدى شباب العالم يحارب الفكر الأيديولوجي المتطرف.. فيديو
المشاركون في منتدى شباب العالم يرفعون شعار تحيا مصر.. فيديو
شاهد.. صلاة الجنازة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا
بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا
الكاتب محمود بكري ينقل أجواء حفل مسرح شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟