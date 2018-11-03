ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. صلاة الجنازة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرضت الفضائية المصرية الأولى، لقطات حية من صلاة الجنازة بكنيسة الأمير تادرس الشطبي على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا، والذي وقع أمس، الجمعة.

واستهدف هجوم إرهابي حافلتين أمس، تقلان عددًا من المواطنين الأقباط، المتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، ما أسفر عن استشهاد 7، وإصابة 19 آخرين.

وقد نتج عن هذا الحادث الغاشم 7 وفيات، وعدد من المصابين، منهم 7 حالات حرجة، من ضمنهم ثلاثة حالات دقيقة ولكنها مستقرة.
loading...

ترشيحاتنا

اليابان تبحث عن جزيرة مفقودة بالقرب من الحدود الروسية

البرلمان وقانون الإيجار القديم.. أبرز 6 تعديلات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

إدارة الأهلي تشيد بالتزام الجماهير في مباراة الترجي

الخارجية الإسبانية: نقف مع مصر دوما في الحرب ضد الإرهاب

بشرة خير.. عودة قوية للسياحة الألمانية في الشتاء

علي جمعة يحذر من أمر يجعل الدعاء موقوفا بين السماء والأرض ولا يصعد

برلماني يطالب بتخفيض سعر الدولار الجمركي 25 قرشا

دراسة: النوم فى العمل يحمي من الإصابة بأمراض القلب!

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

نجمات الغناء يعلِنَ الحرب على الرجل المتسيد.. شيرين ترفع لافتة تاج راسك.. جنات دي مش رجولة.. وسميرة سعيد تقود ثورة ضد الرجال

بدون مبيدات.. القضاء على حشرات المطبخ بالأعشاب والأطعمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

فيديو

المشاركون في منتدى شباب العالم يرفعون شعار تحيا مصر.. فيديو
شاهد.. صلاة الجنازة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا
بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا
الكاتب محمود بكري ينقل أجواء حفل مسرح شباب العالم
التعليم العالي: نهدف إلى تحقيق مشروعات الشباب الابتكارية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟