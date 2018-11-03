شاهد.. صلاة الجنازة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا

عرضت الفضائية المصرية الأولى، لقطات حية من صلاة الجنازة بكنيسة الأمير تادرس الشطبي على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا، والذي وقع أمس، الجمعة.



واستهدف هجوم إرهابي حافلتين أمس، تقلان عددًا من المواطنين الأقباط، المتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، ما أسفر عن استشهاد 7، وإصابة 19 آخرين.



وقد نتج عن هذا الحادث الغاشم 7 وفيات، وعدد من المصابين، منهم 7 حالات حرجة، من ضمنهم ثلاثة حالات دقيقة ولكنها مستقرة.

