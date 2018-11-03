السجن 5 سنوات لـ 3 عمال أصابوا طالبا لسرقته في مدينة العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن 5 سنوات لـ 3 عمال استدرجوا طالبًا من محافظة القاهرة، وتعدوا عليه بالضرب بقصد سرقة كاميرا ومبلغ مالى، بعد استدراجه عن طريق أحد مواقع شراء المنتجات المستعملة لشراء عدسة بالعاشر من رمضان.



صدر الحكم، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.



تعود أحداث القضية رقم، 2899 لسنة 2018 جنايات أول العاشر، لـ 14 مارس من العام الحالى، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، وقت الواقعة إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغًا من "إسلام. ح"، 21 عامًا، طالب بالفرقة الثانية بمعهد هندسة تكنولوجيا الطيران، يفيد باتهام 3 مجهولين باستدراجه وإصابته عن طريق موقع البيع والشراء لبيع عدسة كاميرا له، وسرقة المبلغ المالى والكاميرا الخاصة به.



وأوضح الطالب المصاب أن شخصًا يدعى فريد تواصل معه لبيع عدسة كاميرا 50 ملي وتقابل معه فى الليل وادعى أنه حضر إليه بعد مغادرته العمل وأقنعه بالذهاب إلى المنزل لإحضار العدسة، وركبوا من موقف الأردنية بالعاشر وفى منتصف الطريق طلب شخصان من السائق النزول، والشخص الذي كان ذاهبًا معه طالبوه بالنزول أيضًا لقرب المسافة.



وأضاف أن الشخصين اللذين نزلا من الميكروباص كانا خلفه، وكان أحدهما حاملًا شومة والآخر مطواة أو موس، وتعديا بالضرب عليه من الخلف على رأسه وسقط أرضًا، فيما قام الشخص صاحب إعلان العدسة بسرقة الكاميرا الخاصة به والمبلغ المالى للشراء الموجود داخل حقيبته.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2899 جنح أول العاشر، وتمكن ضباط القسم من ضبط المتهمين وهم كل من "بيشوي. ر"، عامل بمصنع بلاستيك، و"نادر. س"، عامل، و"بناس. أ"، طالب، وجميعهم مقيمون العاشر من رمضان، وضبط بحوزتهم الكاميرا الخاصة بالمجني عليه، والملبغ المالي الذي كان بحوزته.



وبالعرض على النيابة العامة، تمت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

