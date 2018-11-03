بالأرقام.. ترتيب الجامعات المصرية في أحدث تصنيف أمريكي

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول تقدم 14 جامعة مصرية فى تصنيف US-NEWS الأمريكى لأفضل 1250 جامعة على مستوى العالم لعام 2018.





وأشار التقرير، إلى أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية فى التصنيف الذى أعلنته مؤسسة US-NEWS، حيث جاءت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، واحتلت المركز 448 من بين جامعات العالم.





وأوضح التقرير، حصول جامعات المنصورة على المركز (698)، وقناة السويس (717)، وعين شمس (729)، والإسكندرية (745)، وأسيوط (853)، والأزهر (985)، والزقازيق (989)، وطنطا (1060)، وحلوان (1077)، والمنوفية، (1164)،وجاءت الجامعة البريطانية وجامعة الفيوم ومدينة زويل ضمن القائمة.