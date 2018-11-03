حكم تونسي يهاجم مهدي عبيد بسبب إدارة مباراة الأهلي والترجي

شن عادل زهمول الحكم التونسي السابق، هجومًا شديدًا على الجزائري مهدي عبيد، الذي أدار مباراة الأهلي والترجي أمس "الجمعة"، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأكد زهمول في تصريحات نشرها موقع "الصريح أونلاين" التونسي، أن الذي حدث في ملعب برج العرب أمس بمباراة الأهلي والترجي، مهزلة بكل المقاييس.



ووفقًا للصحيفة التونسية، فإن زهمول تضامن مع موقف جمال الشريف خبير التحكيم، بتأكيده على إن الحكم مهدي عبيد سارق، وكان يريد هزيمة الترجي، وقام بمنح الأهلي ركلتي جزاء غير صحيحتين.



وأشار الحكم التونسي السابق إلى أن الجزائري مهدي عبيد، تغاضى عن إقصاء وليد أزارو مهاجم الأهلي، وفعل المستحيل ليجعل المارد الأحمر لا يحتاج لمباراة العودة في تونس.



وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1، مساء أمس الجمعة، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر مع الترجي يوم الجمعة المقبل، على ملعب "رادس" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن التقيا أمس في الذهاب على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.