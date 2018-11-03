أبو حامد يطالب ببرامج واضحة لتأهيل المقبلين على الزواج للحد من الطلاق

أشاد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بمشروع وزارة التضامن لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى سبق وأن تحدث عن مشاكل الأسرة وارتفاع حالات الطلاق خلال الفترة الأخيرة.





وأشار "أبو حامد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه لابد أن يتضمن "مشروع مودة" استعداد الشباب المقبلين على الزواج للحصول على دورات تدريبية لكى ينشأوا الأسرة، خاصة وأن هناك الكثير من المقبلين على الزواج ليس لديهم الخبرة الكافية.





وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: "فى العالم كله أى شخص رجل أو امرأة يريد ان ينشئ أسرة لابد أن يحصل على دورات تأهيلية وحده أولا ثم تكون هناك دورة اخرى تجمع الاثنين ، لشرح كيفية التعامل مع أى مشاكل يواجهونها بشكل جيد يضمن استمرار الأسرة.





وطالب بضرورة وجود برامج واضحة محددة لتأهيل المقبلين على الزواج لبناء الأسرة بشكل جيد ، مؤكدا أن الوزارة لابد أن تعد لهذا الامر من خلال دورات تأهيلية تدريبية تقدم فيها المشورة من المتخصصين فى علم الاجتماع ومشاكل الاسرة، بالإضافة إلى ضرورة وجود ما يشبه مكاتب النصح فيما يخص المشاكل الأسرية يكون بها متخصصون من علماء الاجتماع، بحيث يساعدون اى اسرة تتعرض لأى مشكلة لتجاوزها.





كما أكد أن هناك تشريعات واجب النظر فيها من جانب البرلمان بشأن الزواج والطلاق خاصة فى ظل توجيهات الرئيس السيسى لشيخ الأزهر بالاجتهاد فى شأن الزواج والطلاق لكى يعطى مجالا للمشرع بإصدار تشريعات من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة.





وكانت قد عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مائدة مستديرة للتشاور حول ملامح مشروع الوزارة لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة شملت مؤسسات دينية ووزارات شريكة ومؤسسات معنية بالأمر.





حضر اللقاء ممثلون عن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنيسة وزارة الأوقاف ووزارة العدل والتعليم العالي والشباب والرياضة والشئون المعنوية بالقوات المسلحة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومركز دعم واتخاذ القرار والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد المشورة الأسرية وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.



