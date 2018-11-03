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محافظات

صراخ وعويل وإغماءات فى قداس وداع شهداء دير الأنبا صموئيل

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
ايمن رياض
بدأت مطرانية المنيا وأبو قرقاص منذ قليل في قداس الصلوات على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل، الذي يقام داخل كنيسة الأمير تادرس الشاطبي وسط مدينة المنيا، وامتلأت القاعة بالصراخ والعويل حزنا على ضحايا الجريمة ومصابيها، وتعرضت عدد من السيدات لحالات إغماء.

ويشارك في صلوات الجنازة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا باسيليوس رئيس دير الأنبا صموئيل المعترف، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة وعدد كبير من الكهنة.

كانت الكنيسة الإنجيلية في قرية عزبة رويدا بمحافظة المنيا قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم تشييع جثمان الشهيد أسعد فاروق لبيب، والذى توفى في الحادث الإرهابي بالقرب من دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمركز مغاغة، بحضور محافظ المنيا اللواء قاسم حسين والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والدينية بالمحافظة.
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