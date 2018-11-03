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رياضة

رسائل متبادلة بين رامى جمال وعمرو السولية بعد مباراة الترجى

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
منار نور
وجه الفنان "رامى جمال" رسالة للاعب عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلى بعد تألقه وإحرازه الهدف الثانى فى مباراة أمس أمام الترجى التونسى فى نهائى إفريقيا على ملعب استاد برج العرب.

وغرد "جمال" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "الكابتن حبيبي المجتهد والله ربنا هيعوضك عن صبرك وعن مجهودك بس هاتولنا الكأس واستموتوا عليه علشان الفرحة تكمل".

ليرد عليه "السولية" معلقًا "يارب ياحبيبى .. ربنا يكملها على خير".
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