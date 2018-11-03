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حوادث

ضبط 3 هاربين من أحكام غيابية في حملة أمنية بالإسكندرية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:54 م
ضبط متهمين - ارشيفية
ضبط متهمين - ارشيفية
أحمد عبد العزيز
شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزي.

وتم خلال الحملة ضبط "ر م ا"، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر في القضية جنايات قسم شرطة سيدي جابر "مخدرات" بالسجن لمدة 3 سنوات، و"ر ف ع"، المقيم دائرة قسم شرطة باب شرقي في القضية جنايات قسم سيدي جابر "شروع في قتل" بالسجن لمدة 15 عاما.

كما تم ضبط المدعو "م ز م"، مقيم دائرة قسم شرطة اللبان في القضية جنايات قسم شرطة سيدي جابر "مخدرات" بالسجن لمدة 3 سنوات.

وتم كذلك ضبط 3 أحكام جنائية، و300 حكم حبس، و563 غرامة، و120 مخالفة، وبلغت إجمالي الأحكام 986 حكما، بينما بلغت إجمالي مبالغ الغرامات المحصلة 49127 جنيها.
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