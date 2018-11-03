بريطانيا تعزي أسر ضحايا إرهاب المنيا وتؤكد: سنواصل دعمنا لمصر

أعرب وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت، عن حزنه الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة المنيا بصعيد مصر، والذي أودى بحياة 7 من المصريين الأقباط وعدد من المصابين.



وقال بيرت، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "روعت في خبر هجوم على حافلة من المسيحيين الأقباط في محافظة المنيا بمصر".



كما قدم الوزير البريطاني لشئون الشرق الأوسط التعازي لأسر وعائلات الضحايا والمصابين قائلا: "أفكاري مع عائلات الضحايا".



وأكد بيرت أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها لمصر وجميع أفرادها في الحرب ضد الإرهاب.



يشار إلى أن أتوبيسا تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموئيل فى المنيا، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لفحص ملابساته، بجانب سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم، حيث أسفرت عن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين.

