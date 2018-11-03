ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بريطانيا تعزي أسر ضحايا إرهاب المنيا وتؤكد: سنواصل دعمنا لمصر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:52 ص
الوزير البريطاني
الوزير البريطاني لشئون الشرق الأوسط
محمود نوفل
أعرب وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت، عن حزنه الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة المنيا بصعيد مصر، والذي أودى بحياة 7 من المصريين الأقباط وعدد من المصابين.

وقال بيرت، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "روعت في خبر هجوم على حافلة من المسيحيين الأقباط في محافظة المنيا بمصر".

كما قدم الوزير البريطاني لشئون الشرق الأوسط التعازي لأسر وعائلات الضحايا والمصابين قائلا: "أفكاري مع عائلات الضحايا".

وأكد بيرت أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها لمصر وجميع أفرادها في الحرب ضد الإرهاب.

يشار إلى أن أتوبيسا تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموئيل فى المنيا، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لفحص ملابساته، بجانب سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم، حيث أسفرت عن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين.
loading...

ترشيحاتنا

مدرب تونس السابق: الأهلي لم يسرق الفوز.. والترجي استحق الخسارة

شيرين رضا تهنئ كندة علوش وعمرو يوسف

بالأرقام.. ترتيب الجامعات المصرية في أحدث تصنيف أمريكي

البرلمان وقانون الإيجار القديم.. أبرز 6 تعديلات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

في ذكرى وفاتها.. 4 أزواج في حياة مريم فخر الدين

الخارجية الإسبانية: نقف مع مصر دوما في الحرب ضد الإرهاب

متحدث البرلمان: المؤتمر الدولي للشباب رسالة للعالم بأمن واستقرار مصر

بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

السيطرة على حريق هائل داخل محل شرق الإسكندرية والنيران تلتهم سيارة

الزمالك يعاقب الاتحاد السكندري بعد مشاركة سيسيه وداوودا

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لقمة البريميرليج بين ليفربول وأرسنال

غدا.. طقس معتدل شمالا يصاحبه سقوط الأمطار.. والقاهرة تسجل 27 درجة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

فيديو

برلماني: منتدى شباب العالم يحارب الفكر الأيديولوجي المتطرف.. فيديو
المشاركون في منتدى شباب العالم يرفعون شعار تحيا مصر.. فيديو
شاهد.. صلاة الجنازة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا
بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا
الكاتب محمود بكري ينقل أجواء حفل مسرح شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟