تحرير 385 مخالفة مرافق وإشغالات وقضايا تموينية في حملة بشوارع الغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم، 385 مخالفات مرافق وإشغالات وقضايا تموينية، فى حملة أمنية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.





وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي، حكمدار مديرية الأمن؛ يفيد بنتائج الحملات التى أسفرت عن تحرير 43 قضية تموينية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة حرر 80 محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام و(32) محضر حالة رفع إشغال بالطريق العام و(18) فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة و3 تندات وسقيفة بدون ترخيص و5 إزالات غرزة ومقهى بدون ترخيص و49 إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام.





وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.