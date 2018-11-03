ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تحرير 385 مخالفة مرافق وإشغالات وقضايا تموينية في حملة بشوارع الغربية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:25 م
حملات تموينية - ارشيفية
حملات تموينية - ارشيفية
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم، 385 مخالفات مرافق وإشغالات وقضايا تموينية، فى حملة أمنية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي، حكمدار مديرية الأمن؛ يفيد بنتائج الحملات التى أسفرت عن تحرير 43 قضية تموينية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة حرر 80 محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام و(32) محضر حالة رفع إشغال بالطريق العام و(18) فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة و3 تندات وسقيفة بدون ترخيص و5 إزالات غرزة ومقهى بدون ترخيص و49 إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام.

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

loading...

ترشيحاتنا

اليابان تبحث عن جزيرة مفقودة بالقرب من الحدود الروسية

تعرف على الجندي الذي أطلق أول رصاصة في الحرب العالمية الأولى

إيران على صفيح ساخن قبل 48 ساعة من العقوبات الجديدة.. ترامب يضرب الإيرانيين في مقتل.. المظاهرات تندلع في أرجاء البلاد والفوضى تهدد عرش طهران

لجنة الفتوى توضح حكم زواج الأب من طليقة ابنه إذا لم يكن دخل بها

الزمالك يحسم موقف طارق حامد من المشاركة أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

حكم تونسي يهاجم مهدي عبيد بسبب إدارة مباراة الأهلي والترجي

مدرب الترجي: تعرضنا لمؤامرة قبل لقاء الأهلي بدقائق

التعليم العالي: جامعة القاهرة الأولى عربيا في توظيف الخريجين

#فضيحة_قطر_لاستضافة_المونديال يشعل تويتر.. ومغردون: فضايحها في كل مجال

شاهد.. لقطة أزارو المثيرة للجدل في ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

صالح جمعة يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي من جديد

رسائل متبادلة بين رامى جمال وعمرو السولية بعد مباراة الترجى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

فيديو

محافظ الدقهلية يتفقد مصانع الزجاج بقرية جراح.. صور وفيديو
تنسيقية الأحزاب: نناقش تمكين ذوي الإعاقة بمنتدى شباب العالم.. فيديو
محمد أبو حامد: حادث المنيا الإرهابي يسعى لإفساد نجاحات الدولة
أسامة هيكل: نحتاج إلى تعاون دولي لوقف الإرهاب.. وإعلامنا يخاطب نفسه.. فيديو
خبير إستراتيجي: الدولة تؤهل الشباب لقيادتها يوما ما ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟