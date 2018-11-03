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منوعات

شاهد.. أمطار غزيرة تضرب السعودية وسط فرحة المواطنين

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:00 م
صدى البلد
نهى حمدي
شهدت مدينة ينبع الصناعية وعدد من المحافظات الأخرى بالمملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة، وبرق ورعد.

وأعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية أنه سيستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على محافظة ينبع.

فيما قام المواطنون السعوديون بنشر صور ومقاطع فيديو للأمطار ولحظة البر والرعد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وصحبت تلك الصور تدوينات متنوعة منها "أجواء ينبعنا الجميلة".

وقال ناشط: "أجواء رائعة تحرم العين من النوم لروعتها فلا عجب إذا كان أهل الجنة لا ينامون لشدة مايرون من نعيم"، بينما دون آخر: "صباح الشِتاء وأنفاس المطر والغِيم"، ليتسابق السعوديون في التقاط صور للبرق والرعد.






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