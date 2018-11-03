ضبط 1003 مخالفات مرورية في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط 1003 مخالفات مرورية وتحصيل 41950 جنيها غرامات فورية بطنطا والمحلة.



وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بورود بيانات من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور فى مجال ضبط المخالفات المرورية، كما حرر (38) سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و(19) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و(122) مخالفة على نموذج 125 و (121) انتظار خاطئ وتم التصالح فى (555) حالة مقابل تحصيل مبلغ (41950 جنيها) كغرامات فورية.



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

