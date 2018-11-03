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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية بمشتول السوق بالشرقية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:52 م
حريق يلتهم شقة سكنية
حريق يلتهم شقة سكنية
وائل شاهين
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق هائل التهم شقة سكنة بمركز مشتول السوق، دون خسائر بشرية.

كان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية تلقي إخطارًا من، اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز مشتول السوق بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية، ما اسفر عن التهام النيران لها، دون خسائر بشرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية، ودفعت بسيارتى اطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخمادة دون خسائر بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار حصر تلفيات الحريق والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
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