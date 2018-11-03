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حوادث

القبض على 1307 متهمين هاربين من أحكام وتحصيل 110830 جنيها غرامات بالغربية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:04 م
ضبط متهمين - ارشيفية
ضبط متهمين - ارشيفية
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، السبت، 1307 متهمين هاربين من أحكام وتحصيل 110830 جنيها غرامات فورية، وذلك فى إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 386 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و884 حكما فى غرامات، و37 حكما فى مخالفات، وبلغ إجمالى الأحكام 1307 أحكام، وإجمالى المبالغ المتحصلة 110830 جنيها كغرامات فورية.

بينما فى مجال جهود إدارة الحماية المدنية، حرر 16 بلاغ حريق متنوع، و4 مخالفات تنفيذ اشتراطات أمن الحريق، و2 مفرقعات (سيارة متروكة).

وحررت المحاضر، وباشرت النيابات المختصة للحقيق فى الوقائع المشار إليها.
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