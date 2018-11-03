ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: منتدى شباب العالم فرصة حقيقية لبناء كوادر شبابية للمستقبل

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:48 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
فريدة محمد
قال النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن مطروح، إن منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر فى كثير من القضايا المحلية والعالمية بين الشباب من مختلف دول العالم، وعرض كل وجهات النظر والاقتراحات وكيفية معالجة القضايا والأمور فى كافة المجالات.

أضاف العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن المنتدى يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وذلك لضمان تمكينهم على أرض الواقع التمكين الفعلى بعد تأهيلهم للاندماج فى الحياة السياسية والحزبية والعملية والعامة، وأن القيادة السياسية تعى جيدا الدور الذى يقوم به الشباب فى مخالف القضايا، وأن عليهم دورا كبيرا فى بناء الوطن.

وأكد عضو النواب، أن المنتدى يعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها علي المضى قدما نحو بناء قادة جدد للمستقبل ليكون لهم دورا في بناء الدولة الحديثة وذلك من خلال ترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، بالإضافة إلى أنه فرصة للترويج للسياحة في مصر بصفة عامة وبصفة خاصة مدينة شرم الشيخ.
loading...

ترشيحاتنا

التالثة يمين برنامج جديد لجماهير الزمالك مع أحمد الخضرى

مدرب الترجي: تعرضنا لمؤامرة قبل لقاء الأهلي بدقائق

إيران تبدأ إنتاج الطائرة المقاتلة كوثر على نطاق واسع

الصياغة النهائية لـ اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس.. تفاصيل

حكم تونسي يهاجم مهدي عبيد بسبب إدارة مباراة الأهلي والترجي

التعليم: ما ينشر عن قانون تجريم الدروس الخصوصية تكهنات غير رسمية

أم برازيلية تذبح رضيعها بدعوى أن أصواتا أكدت لها بأنه تِنّين شرير

إصابة 10 عمال مصريين في حادث تصادم بالكويت

قاسم باشا يسقط أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي بمشاركة تريزيجيه

صبا مبارك توجه رسالة لكندة علوش بعد قدوم مولودتها الجديدة

البرلمان وقانون الإيجار القديم.. أبرز 6 تعديلات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

فيديو

فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو
نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو
فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو
الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
محافظ المنيا يشهد صلاة الجنازة على شهداء دير الأنبا صموئيل ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟