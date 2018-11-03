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حوادث

أمن الغربية يحرر 22 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:59 م
بلاغات حرائق
بلاغات حرائق
أحمد على
نجحت مديرية أمن الغربية اليوم، في تحرير 22 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات في حملات قوات الحماية المدنية،اللازمة لتأمين أرواح وحياة المواطنين على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتى.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت عن تحرير 16 بلاغ حرائق متنوعة،و4 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن " سيارات متروكة.

وتحررت المحاضر،وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.
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