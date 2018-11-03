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حوادث

ضبط أقراص مخدرة و10 قطع حشيش بحوزة سائق وعاطلين في كمين سفاجا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:59 م
حشيش- ارشيفية
حشيش- ارشيفية
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط سائق وعاطلين اثنين، بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، و10 قطع حشيش، تم ضبطهم خلال محاولتهم المرور بالكمين الأمني، قادمين من محافظة قنا.

وبحسب بيان أمني، صادر اليوم، السبت، تلقى اللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد مصطفى عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، بتمكن النقيب كريم شلبي، معاون مباحث القسم، والمعين بكمين الكيلو 5 جنوب المدينة، من ضبط سائق وعاطلين اثنين، بحوزتهم 350 قرص "تامول"، و16 قرص "ابتريل"، و10 قطع من مخدر الحشيش، وذلك أثناء محاولتهم المرور بالكمين الأمني، قادمين من محافظة قنا.

وأمام المقدم عصام شحاتة، مفتش مباحث سفاجا، اعترف المتهمون، بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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