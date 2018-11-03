مصرع شاب بالفيوم صعقا بالكهرباء خلال صيده الأسماك

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بصيد السمك مستخدما الاسلاك الكهربائية بترعة بنى عتمان التابعة لمركزسنورس بالفيوم.



تلقى اللواء خالد شلبى مدير امن الفيوم اخطارا من العميد هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالحادث.



وتبين من التحقيقات أن أهالى قرية أبو شارود بمركز سنورس عثروا على جثة لشاب يدعى عبد الرحمن عبد الحميد (18 سنة ) عامل ملقاة على شاطئ ترعة بنى عتمان بسنورس .



أثبتت تحريات مباحث سنورس أن سبب الوفاة صعق كهربائى نتيجة قيام المتوفى باستخدام أسلاك كهربائية من أعمدة الكهرباء العمومية لصيد السماك فصعقه التيار الكهربائى ليلقى مصرعه فى الحال.



كما أثبت تقرير مغتش صحة سنورس ان سبب الوفاة توقف مفاجئ بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائى ولاتوجد شبهة جنائية فى الوفاة .



تم تحرير محضر بالحادث واحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

