ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع شاب بالفيوم صعقا بالكهرباء خلال صيده الأسماك

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:52 م
مصرع شاب بالفيوم
مصرع شاب بالفيوم صعقا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بصيد السمك مستخدما الاسلاك الكهربائية بترعة بنى عتمان التابعة لمركزسنورس بالفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير امن الفيوم اخطارا من العميد هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالحادث.

وتبين من التحقيقات أن أهالى قرية أبو شارود بمركز سنورس عثروا على جثة لشاب يدعى عبد الرحمن عبد الحميد (18 سنة ) عامل ملقاة على شاطئ ترعة بنى عتمان بسنورس .

أثبتت تحريات مباحث سنورس أن سبب الوفاة صعق كهربائى نتيجة قيام المتوفى باستخدام أسلاك كهربائية من أعمدة الكهرباء العمومية لصيد السماك فصعقه التيار الكهربائى ليلقى مصرعه فى الحال.

كما أثبت تقرير مغتش صحة سنورس ان سبب الوفاة توقف مفاجئ بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائى ولاتوجد شبهة جنائية فى الوفاة .

تم تحرير محضر بالحادث واحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .
loading...

ترشيحاتنا

أم برازيلية تذبح رضيعها بدعوى أن أصواتا أكدت لها بأنه تِنّين شرير

الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة في وفاة الشقيقتين السعوديتين

المشاركون في منتدى شباب العالم يرفعون شعار تحيا مصر.. فيديو

محمد أبو حامد: حادث المنيا الإرهابي يسعى لإفساد نجاحات الدولة

%59 من قراء صدى البلد يرفضون نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب

شاهد.. لقطة أزارو المثيرة للجدل في ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

دراسة: النوم فى العمل يحمي من الإصابة بأمراض القلب!

الخارجية الأمريكية: مستمرون في دعم مصر وجهودها الرامية إلى محاربة الإرهاب

تعرف على سجل محمد صلاح المبهر أمام أرسنال قبل قمة السبت.. فيديو

الزمالك يعاقب الاتحاد السكندري بعد مشاركة سيسيه وداوودا

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

بدون مبيدات.. القضاء على حشرات المطبخ بالأعشاب والأطعمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

فيديو

محمد أبو حامد: حادث المنيا الإرهابي يسعى لإفساد نجاحات الدولة
أسامة هيكل: نحتاج إلى تعاون دولي لوقف الإرهاب.. وإعلامنا يخاطب نفسه.. فيديو
خبير إستراتيجي: الدولة تؤهل الشباب لقيادتها يوما ما ..فيديو
أصغر صانعة أفلام في العالم: قابلت رؤساء دول كثيرين.. وتناشد الشباب: احلموا
كريم أكروف: مذيعة مصرية ترتدي من تصاميمي اليوم في إنترناشيونال فاشون أوورد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟