أصغر صانعة أفلام في العالم: قابلت رؤساء دول كثيرين.. وتناشد الشباب: احلموا

قالت أصغر صانعة أفلام في العالم، زوريل أدويل، إنها قابلت الكثير من رؤساء الدول، معربة عن سعادتها لمقابلتهم خاصة حينما تحدث عن التعليم والمناهج والسياسات.
وأضافت أصغر صانعة أفلام في العالم، في لقاء خاص لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم، السبت، أن العديد من الدول في القارة الإفريقية تحرم الفتيات من التعليم نظرًا لنقص الموارد.
وتابعت: أن هناك أسبابا اقتصادية أو ثقافية، موضحة أنه تم العمل لتحقيق التوازن في هذه المعادلة، حيث تم العمل على جعل التعليم مجانيا للجميع، مناشدة الشباب أن يستمروا في الحلم، والإصرار على تحقيقه، فالشخص الناجح هو شخص يفشل ثم يعيد المحاولة.