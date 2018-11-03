أصغر صانعة أفلام في العالم: قابلت رؤساء دول كثيرين.. وتناشد الشباب: احلموا

قالت أصغر صانعة أفلام في العالم، زوريل أدويل، إنها قابلت الكثير من رؤساء الدول، معربة عن سعادتها لمقابلتهم خاصة حينما تحدث عن التعليم والمناهج والسياسات.





وأضافت أصغر صانعة أفلام في العالم، في لقاء خاص لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم، السبت، أن العديد من الدول في القارة الإفريقية تحرم الفتيات من التعليم نظرًا لنقص الموارد.



