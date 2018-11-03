قوافل تعليمية لخدمة المناطق النائية في مطروح

وجه الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، لموجهي الرياضيات بدفع قوافل تعليمية محددة للمدارس النائية بإدارات السلوم وبراني والنجيلة تضم صفوة موجهي المادة لخدمة طلاب هذه المدن.



وأضاف أن الغرض من تلك القوافل رفع المستوي العلمي للطلاب واكتساب معلمي الرياضيات الجدد للخبرات الكبيرة لأعضاء القافلة التعليمية.



وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع كافة موجهي المواد الدراسية لتنفيذ توجيهات محافظ مطروح، ببحث سبل تفعيل القرار ٢٠٢ لنقل معلمي المادة من دواوين المديرية والإدارات التعليمية إلى المدارس لسد العجز الشديد.