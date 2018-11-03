ضبط 345 زيوت طعام ومواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 345 زيوت طعام ومواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمراكز طنطا وكفرالزيات وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون والرقابة على الأسواق على مستوى المحافظة.





وتلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "مجدى م إ م ال"34 سنة صاحب محل بقاله بشارع 25 الجلاء بثان طنطا - مقيم بذات الناحية وبحوزته عدد ( 268) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1559 جنح أ د ط ثان طنطا كما ضبط "نصر س ال م "46 سنة صاحبة مطعم بشارع 25 الجلاء بثان طنطا مقيم بمنطقة السلخانة بدائرة القسم وبحوزته عدد ( 40 كجم ) زيت طعام منتهى الصلاحية.. فى المحضر رقم 1561 جنح أ د ط قسم ثان طنطا .





كما ضبط "فهيمه أ أ ال "57 سنة صاحبة محل بقالة بشارع الشهيد عبد الرحمن بثان طنطا مقيمه بحاره احمد بيومى بدائره القسم وبحوزتها ( 20 عبوة ) مواد غذائيه متنوعه منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1645 جنح أ د ط قسم ثان طنطا .





كما ضبط "هانى س ع ع 32 سنة صاحب محل بقالة بقرية برما – مركز طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته (38 ) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1237 جنح أ د ط مركز طنطا فيما ضبط "أم م م أ "60 سنة صاحبه محل بقالة بدائرة مركز كفر الزيات مقيمه نفس العنوان وبحوزتها (20) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 37141 جنح كفر الزيات.



