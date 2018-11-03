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برلمان

برلمانى: تنفيذ الضبطية القضائية تجاه مقر المجلس التصديري أمر غير مقبول

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:54 م
النائب محمد زكريا
النائب محمد زكريا محي الدين
فريدة محمد
تقدم النائب محمد زكريا محي الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن ﺻدور إذن ﺑﺎﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺎز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺻدﯾري بتاريخ 30 أكتوبر على أن يتم تنفيذه في 31 أكتوبر.

وأكد "محي الدين" فى بيان صحفى له على أنه ﻣن غير الﻣﻘﺑول اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ إذن اﻟﺿﺑطﯾﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺳﺗﺷﻌر وأﻧﮭم أﻣﺎم وﻛر إﺟراﻣﻲ وﻟﯾس ﻣﺟﻠسا ﻟﮫ ﺣﯾﺛﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ دوﻟﯾﺔ وﻣوظﻔﯾﮫ ﻣن اﻟﺧﺑراء واﻟﻘﺎﻣﺎت، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، نظرا لما يتمتع به المجلس التصديري من كونه ﺟﮭﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻟوزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﺗﺣدث رﺳﻣﻲ ﺑﺄﺳم ﻣﺻدري اﻟﺣﺎﺻﻼت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭﺎ وﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ وﯾﻣﺛل ﻣﺻر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن ھﻧﺎك ﻏﯾﺎبا ﺗﺎما ﻣن ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻻﻓﺗراض اﻟﺟدﻟﻲ وﺗدﺧل ﺟﮭﺎز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﺋون أﺟﮭزة وﻣﺟﺎﻟس أﺧرى وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻌطﯾﻠﮭﺎ دون ﺳﺑب واﺿﺢ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل وزﻋزﻋﺔ ﺛﻘﺔ أﺳواﻗﻧﺎ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻدرﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن وﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻻاستثمار ﺑﻌد انتشار ﺗﻠك اﻻﻓﻌﺎل ﻓﻲ الآوﻧﺔ.

وطالب "عضو البرلمان" بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لبحثه واتخاذ اللازم.
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