الليلة.. شباب العالم يطلقون رسائل السلام من أرض السلام.. الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. ٥ آلاف شاب وفتاة من ١٤٥ دولة يشاركون في الفعاليات

منتدى شباب العالم يناقش محاور متعددة تهم مختلف شباب العالم

نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية من فعالياته

مسرح شباب العالم يعرض قضايا الشباب

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، السبت، منتدى شباب العالم بمدينة السلام شرم الشيخ.





ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وكما ورد بكتاب الدكتور ميلاد حنا "وصف الأعمدة السبعة " العمود الأول: انتماء مصر الفرعوني فهو أول الأعمدة التي تقوم عليها الشخصية المصرية، حيث يعتز بها المصريون لما تمثله من حضارة ضاربة في القدم، وأول حضارة مكتوبة عرفها التاريخ، فضلًا عما تفردت به وسط الحضارات القديمة وبكل الأدلة الأثرية التي تركتها والمنتشرة حول العالم.





ويتمثل العمود الثاني للشخصية المصرية في الانتماء للعصر اليوناني والروماني، فقد أثَّرتِ حضارة اليونان وفلسفتها في الفكر المصري، ثم أصبحت مصر بعد ذلك ولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية. وتتجلى أوجه ذلك التأثير في امتزاج الأبجدية الإغريقية مع اللغة المصرية القديمة.





ويرتبط العمود الثالث للشخصية المصرية ببداية عصر جديد هو العصر القبطي، والذي تميز بوجود المدرسة اللاهوتية العريقة بالإسكندرية، حيث قدمت مصر حضارة للعالم المسيحي، كان صياغة قانون الإيمان المسيحي أبرز نتائجها.





ويقوم العمود الرابع للشخصية المصرية على انتمائها الإسلامي، فقد أدرك أهل مصر أن العلاقة الدينية مباشرة بين الإنسان وربه، فالإسلام لا يفرض عليهم قيودًا، ويمكنهم الاحتفاظ بالطقوس والعادات المصرية الأصيلة التي لا تخالف تعاليمه السمحة.





ويتعلق العمود الخامس للشخصية المصرية بانتماء مصر العربي، حيث كان سكان شبه الجزيرة على اتصال بشعب مصر منذ زمن يسبق عصر قيام الأسر الفرعونية، فاللغة المصرية القديمة واللغة العربية تحملان نفس المبنى والمعنى. ويظهر هذا الأمر جليًا في الأمثال الشعبية والتشبيهات المختلفة.





وينبثق العمود السادس للشخصية المصرية عن انتماء مصر الأصيل للبحر المتوسط، فأغلب الحضارات التي مرّت على مصر جاءت عبر المتوسط، وهي علاقة جدلية جعلت سكّان الإسكندرية وبورسعيد أشبه بأهالي أثينا ولارنكا وجنوه ونابولي من حيث التكوين النفسي والعادات والتقاليد، وقد ساهم هذا التقارب في تعلم سكان اليونان وإيطاليا وفرنسا اللغة العربية.





ومن بين فعاليات المنتدى هذا العام مسرح شباب العالم، وهو مسرح تم إنشاؤه ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعقد هذا العام 2018 من قِبل الشباب ومن أجل عرض قضايا الشباب، ليكون محورا جامعًا لمُختلف الفنون؛ حيث يعرض من خلاله مجموعة متنوعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية والدرامية، وكذلك عديد من المحادثات الملهمة، وغير ذلك الكثير، كما يشارك فيه فنانون وموهوبون من جميع أنحاء العالم.





وقدم خالد جلال العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية البارزة ومن ضمنها عرضه المسرحي الأخير "سلم نفسك" الذي قدمه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية.





ووجه الرئيس السيسي عقب العرض بانضمام المخرج خالد جلال وفرقة عمله لقسم الإبداع والثقافة بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للحصول على فرصة أكبر فى التأهيل وتقديم نموذج فني هادف ومميز.

كما يعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.وبالفعل أقيم منتدى شباب العالم في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر 2017 في مدينة السلام شرم الشيخ، وشارك في المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الجنسيات والمجالات، فاجتمع أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شاركهم فيها 222 متحدثًا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلَف المجالات، وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل.وفي حضور عدد كبير من مُختلَف الزعماء وقادة الرأي والفِكر حول العالم تمت مناقشة قضايا دولية حول موضوعات الهجرة واللاجئين الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار وتنمية أفريقيا والعولمة والهوية الثقافية والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان إلى غير ذلك من موضوعات هامة على الساحة الدولية.وشهد منتدى شباب العالم 2017 مناقشة أكثر من محور، فتناول محور التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال العديد من الموضوعات من خلال مجموعة من الجلسات، من أهمها مناقشة موضوع العام للاتحاد الأفريقي: تسخير العائد الديموغرافي من أجل الاستثمار في الشباب لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، ورؤية شبابية لتحقيق التنمية المستدامة في العالم تجارب شبابية مبتكرة في ريادة الأعمال، ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور المرأة في دوائر صناعة القرار وغيرهم.وفي تلك الجلسات، تم بحث ضرورة وكيفية الاستفادة من إمكانات الشباب وأهمية توفير بيئة العمل المناسبة لهم سواء على مستوى المشاركة السياسية أو المجتمعية مع أهمية الاستثمار وتسخير جميع الموارد المتاحة لتوفير برامج تدريبية للشباب لاستغلال إمكاناتهم، فالشباب هم الثروة الحقيقية وهم بُناة المستقبل و يمثّلون أكثر من نصف السُكّان.كما تم تسليط الضوء على دور المرأة في العالم سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية، وكيف أنها قد أصبحت الآن مُتقلّدة للعديد من المناصب القيادية وناجحة في إدارة مُختلَف القطاعات الهامة في دول العالم أيضًا تم مناقشة أهمية توفير بيئة عمل أفضل، وكذلك توفير فرص عمل أكبر بالنسبة للمرأة.وناقشت الجلسات أيضًا موضوع ريادة الأعمال كمجالٍ جديد بدأ يظهر على الساحة الدولية ويُخرِج عددًا من الشخصيات الناجحة والملهِمة التي يمكن أن تكون بمثابة نماذج يحتذي بها شباب العالم، أيضًا تمت مناقشة مسألة تأثير التكنولوجيا على اكتساب المهارات وعلى التعلّم، وكذلك كيف أثّرت على طُرُق تسويق الابتكارات والمنتجات.وتناول محور قضايا شبابية عالمية عدة موضوعات من خلال عدد من الجلسات، من بينها: استعراض سبل التعاون في مجال الهجرة غير المنتظمة لمنطقة المتوسط، وحلقة نقاش حول التأثير السلبي للهجرة غير المنتظمة على الشباب حول العالم، وتحديات وقضايا تواجه شباب العالم: سُبُل المواجهة لصناعة المستقبل مساهمة الشباب في بناء وحفظ السلام في مناطق الصراع والمناطق الخارجة من صراعات، وغيرهم.وقد ركّزت المناقشات التي دارت خلال هذا المحور على جميع الأمور التي تهم الشباب وعلى التحديات التي يواجهونها، خاصةً أن العالم الآن مليء بالصراعات التي إمّا جعلتهم جزءًا منها أو أجبرتهم على الفرار بشكل غير قانوني.وخلُصت هذه المناقشات إلى أنه من المهم ضمان حماية الشباب بشكلٍ كامل من مثل هذه التهديدات حتى يصبحوا عنصرًا فعّالًا ومنتِجًا في المجتمع، ليتم توجيه طاقتهم واستغلالهم في البناء والتعمير، وليس في التدمير والتخريب، وهو ما يمكن أن يتم من خلال اتخاذ إجراء دولي شامل لضمان تفعيل آليات التعاون بين دول العالم.أما محور الحوار الحضاري والثقافي فتناول عدة موضوعات من خلال عدد من الجلسات أهمها: "اختلاف الحضارات والثقافات صدام أم تكامل؟"، و"نحو عالم توحّده الآداب والفنون: رؤية لتحقيق السلام خلال الثقافة"، و"البُعد الثقافي للعوْلمة وأثره على الهوية الثقافية للشباب"، و"أثر الحروب والنزاعات على اختفاء هوية الشباب"، وغيرها.وتناولت هذه الجلسات أهمية احترام الاختلافات بين الحضارات، وأن هذا الاختلاف هو لثراء الفِكر الإنساني وليس لتغذية الصراعات والنزاعات، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل الحوار البنّاء بين المجموعات المختلفة من الناس للوصول إلى تفكير إنساني متوازن، فقد كانت مصر من أوائل الدول ذات الحضارات القديمة التي أثّرت على الإنسانية.كذلك تم تسليط الضوء على أهمية الشباب، أفريقيًا وعربيًا وعالميًا، في تشكيل الحضارات والثقافات لخلق حضارة عالمية واحدة يؤثر فيها الناس ويتأثرون بها، كما تم تسليط الضوء على تأثير الفن والأدب والقوة الناعمة على انتشار السلام بين المجتمعات، ودور الفنون في توحيد الشعوب واستيعاب طاقات التخريب والمقاومة، ومحاربة الفِكر الإرهابي المتطرّف.أيضًا تم استعراض دور العوْلمة في التأثير على الهوية الثقافية؛ حيث إن العالم أصبح الآن منفتحًا على جميع الثقافات التي يتم تبادلها والتأثير عليها، وتناولت الجلسات كيف اختفت هوية الشباب بسبب الصراعات والحروب، وسُبُل الحفاظ على التراث والهوية التي تميّز مجتمعات العالم.واستعرض محور صناعة قادة المستقبل التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب، وتجارب الدول والمجتمعات في صناعة قادة المستقبل، حيث تضمّن هذا المحور مناقشة عدة موضوعات من خلال مجموعة من الجلسات، من أهمها؛ "كيف يصنع العالم قادته؟"، واستعراض التجربة المصرية في صناعة المستقبل – عرض عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وتعزيز مشاركة الشباب في صنع واتخاذ القرار، ونماذج لقادة المستقبل، وغيرها.وقد تناولت تلك الجلسات حاجة العالم المُلحّة إلى قادة يمكنهم السير وإنارة الطريق وسط ما أصبح يسود العالم من جهل وعنف وهيْمنة للتكنولوجيا. فالقيادة ليست أمر سهلًا، خاصةً في ضوء التحديات الهائلة التي تواجه الشباب.كما تم استعراض التجربة المصرية في تدريب الشباب وتمكينهم من خلال "البرنامج الرئاسي لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة"، والذي يُعَد من التجارب المصرية الرائدة، حيث اعتمد على أحدث أساليب التعليم التفاعلي، من أجل خلق مجتمع يبدع ويفكّر ويبتكر.وقد شجّع نجاح هذه التجربة الدولة المصرية على تبنّي مشروع متكامل لتدريب الشباب، وهو "الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب" ليكون بمثابة حاضنة لطاقات الشباب لتحسين مهاراتهم ومؤهلاتهم لسوق العمل، ولتعزيز قدرتهم على المشاركة في صُنع القرار الحقيقي، من أجل دفع مصر نحو نهضة حقيقية، كذلك تم إعطاء الفرصة لنماذج شبابية من جميع أنحاء العالم، ليعرضوا تجاربهم الناجحة، وكيف استطاعوا مواجهة التحديات التي قابلوها في مجتمعاتهم.وشهد منتدى شباب العالم 2017 تجربة ناجحة بكل المقاييس متمثلة فى نموذج محاكاة الأمم المتحدة، وناقش نموذج مُحاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكلٍ رئيسي موضوعات متنوعة تدور حول مجابهة المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والتحديات التي تواجه الدول نتيجة موجات الهجرة غير المنتظمة، مع التركيز بشكل أساسي على قضية مكافحة الإرهاب.ومن خلال مشاركة أكثر من 60 شابا من مُختلَف دول العالم، انتهى نموذج المُحاكاة إلى التصويت على مشروع قرار يهدف إلى مُكافحة التطرّف والإرهاب من خلال اتخاذ التدابير اللازمة مثل؛ مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، وتجفيف منابع الجماعات الإرهابية ووقف مصادر تمويلها، ومنع نقل وانتشار الأسلحة الخفيفة والمواد الخام المستخدَمة في صناعتها، وكذلك تحسين مراقبة الحدود من خلال التعاون بين الدول الأعضاء، وإنشاء آلية أكثر شمولًا مثل التعرّف على الوجه وتحسين نُظُم تحديد الهوية.كما شدّد على أهمية نشر مبادئ السلام والنزاهة والشفافية والأمن بين جميع دول العالم، مع التأكيد على دور المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب.وخلال الجلسة الختامية لنموذج المُحاكاة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صياغة وثيقة رسمية لما توصّل إليه هذا النموذج، وإرسال وفد إلى الأمم المتحدة لتقديم تلك الوثيقة.وشهد منتدى شباب العالم 2017 مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الماراثون الدولى "الجميع من أجل السلام" ضمن فعاليات المنتدى وانطلق الماراثون من شارع محمد بن زايد بوسط مدينة شرم الشيخ بحضور عدد من الوزراء والشباب المشاركين فى فعاليات المنتدى.وقال الرئيس السيسى على هامش مشاركته فى الماراثون الرياضى مع مئات الشباب المشاركين فى المنتدى بمدينة شرم الشيخ إنه وافق على استضافة مصر لمنتدى شباب العالم مرة كل سنة، مؤكدا أن الفكرة نجحت.وأوضح أن العالم بالنسبة لنا هو الشباب لأن الشباب بالنسبة لنا هو الأمل هو المستقبل هو الطموح هو القوة.وتابع الرئيس السيسي قائلا: "سيناء اللى احنا واقفين عليها دى أرض مقدسة، كلم الله فيها موسى تكليما، وهذه الأرض أيضا شهدت قدوم العائلة المقدسة، سيدنا المسيح عليه السلام وأمه السيدة مريم العذراء، فهذه أرض مباركة ومقدسة ونحن نقدرها وكل العالم يقدرها، بنرحب بكم فى مصر وبنقول للعالم كله السلام أفضل، السلام أفيد لينا كلنا"، مؤكدا: "الأرض اللى احنا عايشين عليها تسعنا كلنا بالسلام وفيها من الخيرات ومن كل اللى احنا نتمناه لو احنا كنا مؤمنين بالسلام".وأضاف الرئيس: "تجمعنا هنا من أجل السلام، خلى الرسالة ديه من خلالكم والشعوب اللى انتم تنتمون لها، تحدثوا عما وجدتموه من تفاهم وتسامح نسعى جادين أن يخرج من أرض السلام هنا، مصر أرض السلام، هنا فى سيناء، زى ما قلت إن هذه الأرض مباركة ومقدسة، واحنا وجودنا مع بعض هنا يبعث رسالة قوية، رسالة كبيرة جدا لكل العالم من أجل السلام".واليوم نحن على موعد مع النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى شهدت مرحلة التسجيل فيها ازديادا كبيرا في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، إذ أعلنت إدارة المنتدى عن تقدم 122 ألف شاب وفتاة من 195 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما لحضور المنتدى منهم 68 ألفا للمشاركة والحضور و13 ألفا للمشاركة كمتحدثين في حين تقدم 5 آلاف فنان وفنانة للمشاركة في مسرح منتدى شباب العالم.وقررت إدارة المنتدى استضافة 5 آلاف شاب وفتاة من 145 دولة للمشاركة في فعاليات المنتدى هذا العام بزيادة في الأعداد عن العام الماضي الذي شهد استضافة ثلاثة آلاف شاب شابة من 113 دولة، وشارك فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلف المجالات وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل.ويدور المحور الرئيسي لفعاليات المنتدى هذا العام حول رؤية مستوحاة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب الدكتور ميلاد حنا، ويهدف بكتابه المتميز تأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري، رغم تباينه واختلافه، وانطلاقا من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى في إطارتلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصري الذي استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزا للتواصل بين مجتمعات عدة.وميلاد حنا هو أحد أبرز المفكرين السياسيين المصريين، وقد حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945، ونال درجة الدكتوراة في هندسة الإنشاءات من جامعة "سانت أندرو" في اسكتلندا عام 1950، وتدرج في مختلف المناصب الجامعية حتى عُين أستاذًا متفرغا بهندسة عين شمس عام 1984، وكان أيضا عضوا في المجلس الأعلى للثقافة المصري، كما حصل الكاتب على عدة جوائز دولية من بينها: ثلاث جوائز في عام 1998 هي "فخر مصر" من جمعية المراسلين والصحفيين الأجانب بمصر، ووسام “النجم القطبي الذي لا يخبو" بدرجة كوماندوز، من ملك السويد، وجائزة “سيمون بوليفار” من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1999، وتوفى في عام 2012 عن عمر ناهز 88 عامًا.ويُعد انتماء مصر لأفريقيا المستقبل الواعد، العمود السابع من أعمدة الشخصية المصرية، ورغم انتماء مصر لمنطقة الشمال المختلفة ديموغرافيًا عن الجنوب، إلا أن لمصر تاريخًا متأصلًا في القارة السمراء، فمصر هي التي دعمت حركات التحرر الوطني في أكثر بلدان أفريقيا إبّان عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ويأتي هذا من منطلق إيمان مصر بأن العمق الأفريقي يحتل مرتبة كبرى لديها.كما يضم برنامج منتدى شباب العالم 2018 مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتي من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحوا أفكارهم ويتبادلوا تجاربهم.ومن بين المحاور حور السلام الى يناقش دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، والتعاون الأورومتوسطي: شراكة استراتيجية، وكذلك المساعدات الإنسانية: الواجبات في مواجهة التحديات، وكذلك إحياء المجتمعات ما بعد الصراعات: من خطة مارشال إلى سوريا، ودور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وكذلك مناقشة يوم الصفر: الأمن المائي في ظل حقيقة التغير المناخي.ومحور التطوير وسيناقش هذا المحور العمل التطوعي كوسيلة نحو مجتمع أكثر مسئولية وأجندة 2063: أفريقيا التي نريدها، وكيف نبني قادة المستقبل؟ وكذلك مناقشة نحو تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، كما ستتم مناقشة في ظل التغيرات السريعة في الخريطة العالمية: ما الذي يمد العالم بالطاقة، فضلا عن مناقشة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة: نحو مجتمع متكامل.أما محور الإبداع فسيناقش فرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، والمواطنة الرقمية: الحقوق والمسئوليات الرقمية في عالم الإنترنت، والمسافات المفتوحة عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي: اختراق للخصوصية ، والرياضة الإلكترونية: كيف تستخدم التكنولوجيا في الرياضة؟وسيشهد منتدى شباب العالم 2018 نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، وهي قمة إقليمية تُعقد على مدار يوم واحد، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، وذلك تنفيذًا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي المنعقد في مايو 2018 في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017.وتُعقد القمة بحضور ممثلين لشباب 67 دولة عربية وأفريقية يتناقشون ويتحاورون، في محاولة منهم لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجههم وتعزيز سبل التعاون بين الشباب العربي والأفريقي.والمشاركة بنموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية تُتيح لك فرصة تمثيل دولتك وتسليط الضوء على إمكانياتها؛ لتفعيل التعاون بينها وبين أشقائها العرب والأفارقة، والتعرُّف على شباب من جميع الدول العربية والأفريقية، تتبادلون الرؤى والأفكار من أجل صناعة مستقبل أفضل للوطن العربي والقارة السمراء معًا.ويشهد المنتدى العام الحالى أيضا منطقة ريادة الأعمال وستوفر ساحة يُمكن لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة مشاركة خبراته ممن خلالها، بما في ذلك التحديات والنجاحات، هذا بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم.وستوفر منطقة ريادة الأعمال خريطة واضحة لرحلة إنشاء وبناء شركة، سواء في مصر أو حول العالم، والتي يمكن للآخرين من خلالها المتابعة والتعلم منها، بالإضافة إلى ذلك، سيتعرّف المشاركون في منطقة ريادة الأعمال على أفضل الممارسات في هذا الصدد، كما سيستمعون إلى العديد من الشخصيات الملهمة لمناقشة حلم بداية مشروع.وتعد منطقة ريادة الأعمال منصة للشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لمناقشة حلول مبتكرة لعام 2018، حيث يجمع بين صُنّاع القرار ومجتمعات الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المبادرات التي تعمل على التغلب على الصعوبات القانونية والمالية التي تواجه رُوّاد الأعمال الشباب.وحرصت إدارة منتدى شباب العالم على تجهيز المسرح ليناسب احتياجات ذوي الإعاقة وأيضًا توجيه الدعوة لمجموعة من الفنانين والموهوبين من ذوي الإعاقة من جميع أنحاء العالم لحضور الفعاليات الفنية بالمنتدى .وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في أبريل 2017 خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية؛ عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع المجالات.وشهد مسرح شباب العالم بالأمس الجمعة افتتاحية خاصة وتم فيها تقديم عرض مسرحي جديد وهو العرض الرئيس بعنوان "الزائر" للمخرج المصري المرموق خالد جلال، والذي سلط الضوء على إحدى القضايا المهمة التي تلقى اهتماما كبيرا لدى الشباب من مختلف أنحاء العالم، ويشارك فيه ستة عشر ممثلا من مختلف دول العالم.وبدأت تجهيزات وبروفات العرض من منتصف شهر أكتوبر الماضى بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال معسكر فني شارك فيه عدد من الشباب المصريين والأجانب تحت إشراف المخرج خالد جلال، وتقدم عدد كبير من الشباب المصريين والأجانب بطلب المشاركة في المسرحية عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى ثم خضعت طلباتهم لتقييم شامل حتى تم اختيار الأفضل.وخالد جلال مخرج ومؤلف وممثل مصري ولد في 3 نوفمبر 1963 درس الإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية ثم حصل على منحة في الإخراج المسرحي من روما وبعد عودته إلى مصر عمل مديرا لمسرح الشباب، ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام 2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأخيرا الإشراف على مركز الإبداع ويشغل حاليا منصب رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة المصرية منذ أكتوبر 2015.كما سيشهد المنتدى العديد من الأنشطة التى تدور حول ثلاث كلمات رئيسية هى " استمتع، واستكشف، واختبِر"، فتلك الكلمات الثلاث الرئيسية هى التى تميّز الأنشطة التي ستُجرى في منطقة الإبداع والابتكار، وهي عبارة عن مساحة يحتل فيها الابتكار بلا حدود مركز الصدارة، كما أنها ساحة تجمع الناس والشعوب معًا من خلال لغة واحدة مشتركة، وهي التكنولوجيا.وسيتمكّن المشاركون من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة وكذلك اكتشاف ثقافات جديدة فمن خلال تجربة منطقة الإبداع والابتكار سوف يستمتع المشاركون ويستكشفون ويختبرون العديد من الأنشطة في مكان واحد.وستكون جميع الأنشطة، والألعاب، والعروض المبتكرة هي تطبيق لكل الموضوعات التي سيناقشها المنتدى في جلساته طوال اليوم، فمنطقة الإبداع والابتكار ستكون هي الفضاء الترفيهي الذي سيسمح لكل هذا أن يتم تحت مظلة واحدة.