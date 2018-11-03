إيران على صفيح ساخن قبل 48 ساعة من العقوبات الجديدة.. ترامب يضرب الإيرانيين في مقتل.. المظاهرات تندلع في أرجاء البلاد والفوضى تهدد عرش طهران

الولايات المتحدة تسمح لثمانية دول بالحفاظ على واردات النفط الخام من طهران

البيت الأبيض: لا نستهدف الإطاحة بالنظام الإيراني ولكن تعديل سياسات طهران بشكل دراماتيكي

روحاني: الأسوأ حدث بالفعل والحكومة تعمل لإيجاد سبل للهروب من العقوبات الجديدة

تهدد إيران حاليا عقوبات أمريكية جديدة تفرض قيودا على صناعة النفط الحيوية خلال يومين، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة طهران أزمة اقتصادية أدت إلى احتجاجات متفرقة على ارتفاع الأسعار والفساد والبطالة.وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الجمعة، إعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، ما زاد الضغط الاقتصادي على دولة خامنئي.وتستهدف العقوبات النفطية، التي من المقرر أن تصبح نافذة المفعول الاثنين المقبل، أكبر مصدر للدخل في إيران في أكثر الإجراءات العقابية التي اتخذت منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 في مايو الماضي، وسوف تؤثر أيضًا على عمليات الشحن والمعاملة المالية الإيرانية.ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، فإن التليفزيون الحكومي في طهران أبلغ عن فرض عقوبات، مستشهدا بمنافذ إعلامية دولية كأبرز قرار الولايات المتحدة مع السماح لثماني دول بالحفاظ على واردات النفط الخام من طهران، ووصفه بأنه مؤشر على فشل الولايات المتحدة في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إعفائه لثمانية دول يوم الجمعة قائلا إنه سيتم الإعلان عنهما يوم الاثنين وسيشمل حلفاء أمريكيين مثل تركيا وإيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية التي بذلت جهودا للقضاء على وارداتها لكن لم تستطع.وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، فالي الله سيف، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "اليوم من الواضح للجميع أن الولايات المتحدة فشلت في فرض العقوبات الكاملة وجلب نفط إيران (التصدير) إلى الصفر".وقال المحلل الاقتصادي، ساسان شاهفيسي، لتليفزيون إيران، إنه استنادا إلى التجارب السابقة لعقوبات النفط الخام فإن صادرات النفط الإيرانية لن تتضرر بشكل كبير نظرا لوجود زيادة في أسعار النفط.وزعم المحلل الإيراني قائلا: "إن مصدري النفط في المنطقة مثل السعودية المنافسة لا يمكنهم زيادة إنتاجهم من النفط بسرعة لأن ذلك "سيضر بقدرتهم"، على حد تعبيره.واستعادت الولايات المتحدة العقوبات على إيران مستهدفةً المعاملات المالية التي تشمل الدولار الأمريكي وقطاع السيارات الإيراني وشراء الطائرات التجارية والمعادن، بما في ذلك الذهب.يصر البيت الأبيض على أن العقوبات لا تهدف إلى الإطاحة بنظام إيران، ولكن لإجبار إيران على تغيير سياساتها في المنطقة بشكل دراماتيكي، بما في ذلك دعمها للجماعات المتشددة عبر الشرق الأوسط وتطويرها للصواريخ البالستية.وتقول الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تمتثل للاتفاق النووي.وقد تسببت العقوبات المتجددة بالفعل في خسائر فادحة، حيث خسر الريال نصف قيمته منذ أبريل، وارتفعت أسعار الفاكهة والدواجن والبيض والحليب بشكل كبير.واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في ديسمبر، مع بعض المتظاهرين يهتفون ضد الحكومة ويصطدمون بالشرطة.وقد نظمت مظاهرات متفرقة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك إضرابات العمال والمدرسين وسائقي الشاحنات.وأدى الاتفاق النووي الذي وقع تحت إدارة الرئيس السابق للولايات المتحدة أوباما - والذي وقعته أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا - إلى رفع العقوبات الدولية المعوقة في مقابل قيام إيران بكبح برنامجها النووي.ولطالما اشتبهت البلدان الغربية في أن برنامج إيران النووي قد أخفى سعيها وراء امتلاك أسلحة نووية، وهي مزاعم نفتها إيران، التي طالما أصرت على أن أنشطتها النووية هي لأغراض الطاقة والأغراض السلمية الأخرى.وبعد بدء سريان الاتفاقية في عام 2016، بدأت إيران بتصدير نفطها بحرية أكبر ووقعت اتفاقيات بمليارات الدولارات مع شركات إيرباص وبوينج وغيرها من الشركات الغربية.إلا أن إرث عقود من العقوبات وسوء الإدارة الاقتصادية بقي قائمًا، ورُسم مستقبل الاتفاق النووي في حالة عدم اليقين مع انتخاب الرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد مرارا وتكرارا بالخروج من الاتفاق وانسحب أخيرًا في مايو.وبدءًا من يوم الإثنين، وعدت إدارة ترامب بأن الشركات التي تفشل في الامتثال للجزاءات سيتم منعها من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.وعلى الرغم من أن واشنطن قد تمنح إعفاءات لدول مثل الصين والهند، والتي تعد من أكبر الدول المستوردة للخام الإيراني، فإن التوقعات هي أن الولايات المتحدة ستطالب بخفض كبير في الكمية المستوردة.وفي الأسابيع الأخيرة، حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني طمأنة الجمهور ، قائلًا إن الأسوأ حدث بالفعل وأن الحكومة تعمل على إيجاد سبل للتهرب من العقوبات الجديدة.لكن في اجتماع مجلس الوزراء المتلفز يوم الأربعاء، أقر بأن "الوضع كان صعبًا على الناس في الأشهر الأخيرة، وقد يكون صعبًا في الأشهر القليلة القادمة أيضًا'"وأضاف أن "الحكومة ستستخدم كامل قدراتها للتخفيف من حدة المشاكل".وفي محاولة للالتفاف على العقوبات، بدأت إيران في بيع بعض من نفطها في بورصة للأوراق المالية يوم الأحد.وقال وزير النفط الإيراني بيجان زانجانه، إن 280 ألف برميل تم بيعها في بورصة "ارينا اكس" حتى يوم الأربعاء، وإنه سيتم توفير 720 ألف برميل في وقت لاحق.وأضاف: "لكن الـمليون برميل يوميًا التي تنوي إيران بيعها في البورصة - التي يمكن للوكلاء الأجانب الوصول إليها - هي جزء بسيط من الذروة التي بلغت 2.5 مليون برميل يوميًا التي باعتها إيران قبل إعلان إدارة ترامب إعادة فرض العقوبات".وناقشت الدول الأوروبية، التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، اتخاذ إجراءات من شأنها حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية والسماح لها بمواصلة العمل في إيران، لكنهم حتى الآن لم يتمكنوا من منع هجرة الشركات الكبرى، بما في ذلك بوينج وإيرباص، التي أوقفت شراء الطائرات.كما ألغت شركتا جنرال إلكتريك ومايرسك وبيجو ورينو وسيمنز وتوتال صفقات تجارية في إيران، وفقًا لمجلس الأطلسي في واشنطن.ورغم تفكك الاتفاق النووي، لا تزال إيران ملتزمة به، ويبدو أنها تنتظر ترامب، الذي اعرب عن أمله في أن يعود إلى الاتفاق.وفي الوقت نفسه، فإن العقوبات المتجددة قد تزيد من تقويض روحاني، المعتدل نسبيا، وتقوية المتشددين الذين لا يثقون في الغرب، حسبما قالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في تقرير الأسبوع الجاري.وتعتبر أن البديل عن اتخاذ الجانبين خطوة للوراء من المسار التصاعدي هو نظام عقوبات يعاقب إيران والشعب الإيراني، لكنه لا يعزز السلام والأمن في المنطقة ويمكن أن يؤدي إلى الحرب.