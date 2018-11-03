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بين الناس

مواطن يشكو من مقاهي ميت عقبة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:56 م
ارشيفية
ارشيفية
مريم صليب
اشتكى المواطن أحمد محسن، الساكن في شارع عبد الفتاح جوهر المتفرع من محور 26 يوليو بمنطقة ميت عقبة بالمهندسين عبر خدمة موقع صدى البلد لاستقبال الشكاوى من تعديات المقاهي على الطريق العام، فضلا عن إزعاجها للسكان.

قال أحمد في شكوته إنه يسكن أمام محور 26 يوليو ويشير إلى أنه محاط بثلاث مقاهي تحاصر منزله، خاصة أنها أصبحت أماكن لترويج المخدرات ومصدرا للإزعاج في المكان.

وأشار محسن إلى أن أصحاب المقاهي يتعدون أحيانا على حرم الطريق ويعيقون حركة السير في الشارع، كما لفت إلى أن الفئات العمرية التي تتردد على المكان صغيرة للغاية من سن 12 إلى 17 عاما يدخنون بشراهة.

جدير بالذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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