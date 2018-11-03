الإسكندراني يكشف أسرارا جديدة عن إيقاعه بشبكة جواسيس إسرائيلية مع واحد من الناس

انطلاقة جديدة يخوضها برنامج واحد من الناس، عبر شاشة قناة النهار والذى يذاع فى العاشرة مساء السبت والأحد، من كل أسبوع من تقديم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى.



ويقدم البرنامج الذي سيذاع غدا الأحد، عددا من الفقرات المهمة لعدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، من بين هذه الفقرات مبادرة خيرية كبيرة سيتم الكشف عنها بفقرة حقق حلمك.



كما يعرض الليثى فقرة مثيرة عن جريمة قتل بشعة هزت مصر ومقتل شاب عشان جهاز الكمبيوتر وأيضًا الحكم على القتلة تفاصيل خاصة بالصوت والصورة.



كما يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى المطرب الكبير سمير الإسكندرانى فى الجزء الثانى من حواره الممتع والشيق ويكشف أخطر الأسرار حول القبض على شبكة جواسيس إسرائيل ودوره فى الإيقاع بهم فى أسرار وكواليس تذاع لأول مرة من خلال برنامج واحد من الناس.



يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء السبت والأحد على شاشة النهار.